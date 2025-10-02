Пограничники и ВМС сбили четыре "Shahed" на юге Украины

Мобильная огневая группа во время атаки. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

В ночь на 2 октября Одесса пережила очередную вражескую атаку. Мобильная группа пограничников показала, как сбивали дроны. Несмотря на темноту и сложные погодные условия — цели удалось поразить.

Видео сбития показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Сбивание дронов

В Одесской области пограничники в очередной раз подтвердили свое мастерство. Мобильная огневая группа оперативно обнаружила два российских дрона-камикадзе "Shahed-136/131" и уничтожила их прицельным огнем. Обломки вражеских аппаратов упали в море, не причинив вреда людям и инфраструктуре. Той же ночью во время атаки российских оккупантов два дрона-камикадзе Shahed сбили силы и средства Военно-морских сил Украины. Моряки отметили, что вместе с другими составляющими обороны продолжают уничтожать врага на суше, в море и в небе.

Сколько поражено

По данным ПК "Юг", всего в ночь на 2 октября над югом страны уничтожено и подавлено 12 вражеских ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и других. Накануне, 1 октября, силы ПВО сбили еще один дрон "Молния".

