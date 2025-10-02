Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пограничники показали, как сбивали дроны в небе над Одессой

Пограничники показали, как сбивали дроны в небе над Одессой

Ua ru
Дата публикации 2 октября 2025 12:50
Пограничники и ВМС сбили четыре "Shahed" на юге Украины
Мобильная огневая группа во время атаки. Фото иллюстративное: Национальная гвардия Украины

В ночь на 2 октября Одесса пережила очередную вражескую атаку. Мобильная группа пограничников показала, как сбивали дроны. Несмотря на темноту и сложные погодные условия — цели удалось поразить.

Видео сбития показали в Южном региональном управлении Государственной пограничной службы.

Реклама
Читайте также:

Сбивание дронов

В Одесской области пограничники в очередной раз подтвердили свое мастерство. Мобильная огневая группа оперативно обнаружила два российских дрона-камикадзе "Shahed-136/131" и уничтожила их прицельным огнем. Обломки вражеских аппаратов упали в море, не причинив вреда людям и инфраструктуре. Той же ночью во время атаки российских оккупантов два дрона-камикадзе Shahed сбили силы и средства Военно-морских сил Украины. Моряки отметили, что вместе с другими составляющими обороны продолжают уничтожать врага на суше, в море и в небе.

Сколько поражено

По данным ПК "Юг", всего в ночь на 2 октября над югом страны уничтожено и подавлено 12 вражеских ударных дронов типа Shahed, "Гербера" и других. Накануне, 1 октября, силы ПВО сбили еще один дрон "Молния".

Напомним, мы писали, что ночью РФ атаковала Одессу ударными БпЛА, повреждена инфраструктура. Также мы сообщали, что на Киевщине из-за российского обстрела пострадал мужчина.

Одесса Одесская область Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации