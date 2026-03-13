Відео
Відео

Прикордонники показали, як знищували дрони над Одещиною

Прикордонники показали, як знищували дрони над Одещиною

Дата публікації: 13 березня 2026 12:13
ЗСУ знищили десятки ворожих дронів на півдні України
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне: Державна прикордонна служба

Росія не припиняє обстрілювати Одещину ударними безпілотниками. Захисники неба "мінусують" ворожі цілі, аби убезпечити регіон від наслідків. За минулу добу на півдні знищено десятки БпЛА РФ.

Відео зі збиттям дронів показали в Південному регіональному управлінні державної прикордонної служби, передає Новини.LIVE.

Збиття дронів

Цієї ночі Одеський та Херсонський прикордонні загони оперативно виявили і знищили два ворожі "Shahed-131/136". Професійна підготовка та злагоджені дії дозволили не допустити їх до критичної інфраструктури. Крім того, за минулу добу Військово-Морські Сили України знищили п’ять ударних дронів "SHAHED-136".

Станом на 08:30 13 березня протиповітряна оборона півдня збила або подавила 16 БпЛА типу Shahed і Гербера, понад 40 ударних дронів інших моделей та п’ять розвідувальних безпілотників.

Удар по порту

Увечері 12 березня Одеську область обстріляли російські ударні безпілотники. Під удар потрапила портова інфраструктура, постраждав продуктовий склад. Внаслідок влучання спалахнула пожежа. Рятувальники оперативно прибули на місце і ліквідували вогонь. За попередньою інформацією, постраждалих або загиблих немає.

Що відомо про обстріли

За минулу добу в Одеській області лунало 5 повітряних тривог. Під час останньої атаки, з 19:58 до 20:55, постраждала портова інфраструктура. Кожного разу ворог застосовував ударні безпілотники для атак на регіон.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни в ніч проти 13 березня атакували дронами місто Балаклія на Харківщині. Наразі зафіксовано влучання по території житлової забудови. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Також ми писали, що у ніч проти 12 березня російські окупанти дронами атакували Чернігівську область. Внаслідок ворожих ударів загинула дитина, також є поранені.

Одеса Одеська область Новини Одеси ППО Шахед дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
