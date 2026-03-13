Видео
Видео

Как уничтожали дроны над Одесчиной — пограничники показали видео

Как уничтожали дроны над Одесчиной — пограничники показали видео

Ua ru
Дата публикации 13 марта 2026 12:13
ВСУ уничтожили десятки вражеских дронов на юге Украины
Мобильная огневая группа. Фото иллюстративное: Государственная пограничная служба

Россия продолжает обстреливать Одесскую область ударными беспилотниками. Защитники воздушного пространства уничтожают вражеские дроны, чтобы обезопасить регион. За последние сутки на юге ликвидировано десятки БпЛА противника.

Видео со сбиванием дронов показали в Южном региональном управлении государственной пограничной службы, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Сбитие дронов

Этой ночью Одесский и Херсонский пограничные отряды оперативно обнаружили и уничтожили два вражеских "Shahed-131/136". Профессиональная подготовка и слаженные действия позволили не допустить их к критической инфраструктуре. Кроме того, за минувшие сутки Военно-Морские Силы Украины уничтожили пять ударных дронов "SHAHED-136".

По состоянию на 08:30 13 марта противовоздушная оборона юга сбила или подавила 16 БпЛА типа Shahed и Гербера, более 40 ударных дронов других моделей и пять разведывательных беспилотников.

Удар по порту

Вечером 12 марта Одесскую область обстреляли российские ударные беспилотники. Под удар попала портовая инфраструктура, пострадал продуктовый склад. В результате попадания вспыхнул пожар. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали огонь. По предварительной информации, пострадавших или погибших нет.

Что известно об обстрелах

За минувшие сутки в Одесской области раздавалось 5 воздушных тревог. Во время последней атаки, с 19:58 до 20:55, пострадала портовая инфраструктура. Каждый раз враг применял ударные беспилотники для атак на регион.

Напомним, мы сообщали, что россияне в ночь на 13 марта атаковали дронами город Балаклея на Харьковщине. Сейчас зафиксировано попадание по территории жилой застройки. Информация о последствиях атаки уточняется.

Также мы писали, что в ночь на 12 марта российские оккупанты дронами атаковали Черниговскую область. В результате вражеских ударов погиб ребенок, также есть раненые.

