Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Приморський бульвар в Одесі відкриють для прогулянок: подробиці arrow

Приморський бульвар в Одесі відкриють для прогулянок: подробиці

6 жовтня 2023 14:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відкриють рух Приморським бульваром
Приморський бульвар в Одесі. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі планують відкрити для пішоходів Приморський бульвар. Наразі вже розпочалися роботи з демонтажу огорож. 

Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов. 

Читайте також:

За словами мера, вільно прогулятися однією з головних візитівок Одеси, усі охочі зможуть найближчими днями. 

"Ми робимо все можливе, аби кожен мав змогу насолодитись красою Одеси. Проте, як і раніше, треба дотримуватись усіх правил безпеки та вимог військових. Бережіть себе та своїх близьких людей!", — сказав Геннадій Труханов.

Що відомо про Приморський бульвар

  • Бульвар починається від мальовничої будівлі Думи, а закінчується відомою колонадою палацу графа Воронцова
  • Його довжина складає лише пів кілометра.
  • На Приморському бульварі розмістився наймолодший, найвужчий і найвищий у місті пішохідний міст.

Нагадаємо, "Одеса — це не просто місто, це — усмішка Бога" — таку характеристику колись дав знаменитий письменник-гуморист, драматург та сценарист Георгій Голубенко. Ось тільки окупантам однаково, що руйнувати. За останні 2 місяці було пошкоджено близько 100 пам'яток архітектури у нашому місті, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

А про те, як має виглядати Одеса у майбутньому — читайте у нашому матеріалі

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

None

Менше, ніж обвалений міст у Києві: скільки Одеса витратила на ЗСУ у 2023

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

Новина з фото

00:17 ЗМІ дізналися ім'я чоловіка, який катався з блогеркою Красновою під час комендантської години

17:09 Хто має право служити в ЗСУ за місцем проживання: повний перелік

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз