В Одесі відкриють рух Приморським бульваром

Приморський бульвар в Одесі. Фото: Одеська міська рада

В Одесі планують відкрити для пішоходів Приморський бульвар. Наразі вже розпочалися роботи з демонтажу огорож.

Про це повідомив одеський міський голова Геннадій Труханов.

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За словами мера, вільно прогулятися однією з головних візитівок Одеси, усі охочі зможуть найближчими днями.

"Ми робимо все можливе, аби кожен мав змогу насолодитись красою Одеси. Проте, як і раніше, треба дотримуватись усіх правил безпеки та вимог військових. Бережіть себе та своїх близьких людей!", — сказав Геннадій Труханов.

Що відомо про Приморський бульвар

Бульвар починається від мальовничої будівлі Думи, а закінчується відомою колонадою палацу графа Воронцова

Його довжина складає лише пів кілометра.

На Приморському бульварі розмістився наймолодший, найвужчий і найвищий у місті пішохідний міст.

Нагадаємо, "Одеса — це не просто місто, це — усмішка Бога" — таку характеристику колись дав знаменитий письменник-гуморист, драматург та сценарист Георгій Голубенко. Ось тільки окупантам однаково, що руйнувати. За останні 2 місяці було пошкоджено близько 100 пам'яток архітектури у нашому місті, які перебувають під захистом ЮНЕСКО.

А про те, як має виглядати Одеса у майбутньому — читайте у нашому матеріалі.