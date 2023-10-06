В Одессе откроют движение по Приморскому бульвару

Приморский бульвар в Одессе. Фото: Одесский городской совет

В Одессе планируется открыть для пешеходов Приморский бульвар. Уже начались работы по демонтажу заборов.

Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.

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По словам мэра, свободно прогуляться по одной из главных визиток Одессы, все желающие смогут в ближайшие дни.

"Мы делаем все возможное, чтобы каждый имел возможность насладиться красотой Одессы. Однако по-прежнему нужно соблюдать все правила безопасности и требования военных. Берегите себя и своих близких людей!", — сказал Геннадий Труханов.

Что известно о Приморском бульваре

Бульвар начинается от живописного здания Думы, а заканчивается известной колоннадой дворца графа Воронцова.

Его длина составляет всего полкилометра.

На Приморском бульваре разместился самый молодой, узкий и самый высокий в городе пешеходный мост.

Напомним, "Одесса — это не просто город, это — улыбка Бога" — такую характеристику когда-то дал знаменитый писатель-юморист, драматург и сценарист Георгий Голубенко. Вот только оккупантам все равно, что разрушать. За последние два месяца было повреждено около 100 памятников архитектуры в нашем городе, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

А о том, как должна выглядеть Одесса в будущем, читайте в нашем материале.