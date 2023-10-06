В Одессе откроют движение по Приморскому бульвару

Приморский бульвар в Одессе откроют для прогулок: подробности
В Одессе планируется открыть для пешеходов Приморский бульвар. Уже начались работы по демонтажу заборов.
Об этом сообщил одесский городской голова Геннадий Труханов.
По словам мэра, свободно прогуляться по одной из главных визиток Одессы, все желающие смогут в ближайшие дни.
"Мы делаем все возможное, чтобы каждый имел возможность насладиться красотой Одессы. Однако по-прежнему нужно соблюдать все правила безопасности и требования военных. Берегите себя и своих близких людей!", — сказал Геннадий Труханов.
Что известно о Приморском бульваре
- Бульвар начинается от живописного здания Думы, а заканчивается известной колоннадой дворца графа Воронцова.
- Его длина составляет всего полкилометра.
- На Приморском бульваре разместился самый молодой, узкий и самый высокий в городе пешеходный мост.
Напомним, "Одесса — это не просто город, это — улыбка Бога" — такую характеристику когда-то дал знаменитый писатель-юморист, драматург и сценарист Георгий Голубенко. Вот только оккупантам все равно, что разрушать. За последние два месяца было повреждено около 100 памятников архитектуры в нашем городе, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.
А о том, как должна выглядеть Одесса в будущем, читайте в нашем материале.