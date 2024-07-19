Центр Одеси без води: робота бюветів у місті

Приморський район Одеси без водопостачання — де брати воду
Через аварійний прорив водопроводу мешканці Приморського району Одеси, а також деякі прилеглі вулиці Хаджибейського та Київського районів залишилися без водопостачання орієнтовно до 12:00 сьогоднішнього дня. Внаслідок цього у місті працюватимуть бювети та стоятимуть машини з водою.
Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
Альтернативні джерела води
Для забезпечення мешканців водою з 6:30 ранку працюють бювети за наступними адресами:
- Сквер Прохоровський;
- Сквер Старобазарний;
- Сквер Михайлівський;
- Парк Перемоги;
- Парк Марка Твена (парк Горького).
Також комунальні служби організували підвоз води. Автомобілі з водою стоять за такими адресами:
- вул. Тираспольська, 16;
- вул. Велика Арнаутська, 83;
- вул. М'ясоїдовська, 30;
- вул. Богдана Хмельницького, 70;
- площа Олексіївська 9;
- вул. Балківська, 197.
Контактні номери для довідок:
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області також діють відключення світла впродовж цієї доби. З 09:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень, з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. Детальніше з розподілом можна ознайомитись за посиланням.
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