Центр Одеси без води: робота бюветів у місті

Люди набирають воду з бювету. Фото: Новини.LIVE

Через аварійний прорив водопроводу мешканці Приморського району Одеси, а також деякі прилеглі вулиці Хаджибейського та Київського районів залишилися без водопостачання орієнтовно до 12:00 сьогоднішнього дня. Внаслідок цього у місті працюватимуть бювети та стоятимуть машини з водою.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Для забезпечення мешканців водою з 6:30 ранку працюють бювети за наступними адресами:

Сквер Прохоровський;

Сквер Старобазарний;

Сквер Михайлівський;

Парк Перемоги;

Парк Марка Твена (парк Горького).

Також комунальні служби організували підвоз води. Автомобілі з водою стоять за такими адресами:

вул. Тираспольська, 16;

вул. Велика Арнаутська, 83;

вул. М'ясоїдовська, 30;

вул. Богдана Хмельницького, 70;

площа Олексіївська 9;

вул. Балківська, 197.

Контактні номери для довідок:

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області також діють відключення світла впродовж цієї доби. З 09:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень, з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. Детальніше з розподілом можна ознайомитись за посиланням.