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Приморський район Одеси без водопостачання — де брати воду

19 липня 2024 09:19
Верзілова Єлизавета - редактор
Центр Одеси без води: робота бюветів у місті
Люди набирають воду з бювету. Фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Через аварійний прорив водопроводу мешканці Приморського району Одеси, а також деякі прилеглі вулиці Хаджибейського та Київського районів залишилися без водопостачання орієнтовно до 12:00 сьогоднішнього дня. Внаслідок цього у місті працюватимуть бювети та стоятимуть машини з водою.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

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Для забезпечення мешканців водою з 6:30 ранку працюють бювети за наступними адресами:

  • Сквер Прохоровський;
  • Сквер Старобазарний;
  • Сквер Михайлівський;
  • Парк Перемоги;
  • Парк Марка Твена (парк Горького).

Також комунальні служби організували підвоз води. Автомобілі з водою стоять за такими адресами:

  • вул. Тираспольська, 16;
  • вул. Велика Арнаутська, 83;
  • вул. М'ясоїдовська, 30;
  • вул. Богдана Хмельницького, 70;
  • площа Олексіївська 9;
  • вул. Балківська, 197.

Контактні номери для довідок:

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, що сьогодні в Одесі та області також діють відключення світла впродовж цієї доби.  З 09:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень, з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. Детальніше з розподілом можна ознайомитись за посиланням.

Одеса аварія Одеська область вода Новини Одеси відсутність води

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