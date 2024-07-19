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Приморский район Одессы без водоснабжения — где брать воду

19 июля 2024 09:19
Верзилова Єлизавета - редактор
Центр Одессы без воды: работа бюветов в городе
Люди набирают воду из бювета. Фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

В связи с аварийным прорывом водопровода жители Приморского района Одессы, а также некоторые близлежащие улицы Хаджибейского и Киевского районов, остались без водоснабжения ориентировочно до 12:00 сегодняшнего дня. В связи с этим в городе будут работать бюветы и машины с водой.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Для обеспечения жителей водой с 6:30 утра работают бюветы по следующим адресам:

  • Сквер Прохоровский;
  • Сквер Старозарный;
  • Сквер Михайловский;
  • Парк Победы;
  • Парк Марка Твена (парк Горького).

Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Автомобили с водой стоят по следующим адресам:

  • ул. Тираспольская, 16;
  • ул. Большая Арнаутская, 83;
  • ул. Мясоедовская, 30;
  • ул. Богдана Хмельницкого, 70;
  • площадь Алексеевская 9;
  • ул. Балковская, 197.

Контактные номера для справок:

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, что сегодня в Одессе и области также действуют отключение света в течение этих суток. С 09:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. Подробнее с распределением можно ознакомиться по ссылке.

Одесса авария Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

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