Центр Одессы без воды: работа бюветов в городе

Люди набирают воду из бювета. Фото: Новини.LIVE

В связи с аварийным прорывом водопровода жители Приморского района Одессы, а также некоторые близлежащие улицы Хаджибейского и Киевского районов, остались без водоснабжения ориентировочно до 12:00 сегодняшнего дня. В связи с этим в городе будут работать бюветы и машины с водой.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Для обеспечения жителей водой с 6:30 утра работают бюветы по следующим адресам:

Сквер Прохоровский;

Сквер Старозарный;

Сквер Михайловский;

Парк Победы;

Парк Марка Твена (парк Горького).

Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Автомобили с водой стоят по следующим адресам:

ул. Тираспольская, 16;

ул. Большая Арнаутская, 83;

ул. Мясоедовская, 30;

ул. Богдана Хмельницкого, 70;

площадь Алексеевская 9;

ул. Балковская, 197.

Контактные номера для справок:

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, что сегодня в Одессе и области также действуют отключение света в течение этих суток. С 09:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. Подробнее с распределением можно ознакомиться по ссылке.