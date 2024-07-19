Центр Одессы без воды: работа бюветов в городе

Приморский район Одессы без водоснабжения — где брать воду
В связи с аварийным прорывом водопровода жители Приморского района Одессы, а также некоторые близлежащие улицы Хаджибейского и Киевского районов, остались без водоснабжения ориентировочно до 12:00 сегодняшнего дня. В связи с этим в городе будут работать бюветы и машины с водой.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Альтернативные источники воды
Для обеспечения жителей водой с 6:30 утра работают бюветы по следующим адресам:
- Сквер Прохоровский;
- Сквер Старозарный;
- Сквер Михайловский;
- Парк Победы;
- Парк Марка Твена (парк Горького).
Также коммунальные службы организовали подвоз воды. Автомобили с водой стоят по следующим адресам:
- ул. Тираспольская, 16;
- ул. Большая Арнаутская, 83;
- ул. Мясоедовская, 30;
- ул. Богдана Хмельницкого, 70;
- площадь Алексеевская 9;
- ул. Балковская, 197.
Контактные номера для справок:
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, что сегодня в Одессе и области также действуют отключение света в течение этих суток. С 09:00 до 23:00 облэнерго будут применять три очереди отключений, с 23:00 до 24:00 будут действовать две очереди отключений. Подробнее с распределением можно ознакомиться по ссылке.
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