Аварійне відключення води в центрі Одеси 18 липня

Центр Одеси залишився без води — сталась аварія
Сьогодні в Одесі на одній із вулиць стався аварійний прорив водопроводу. Через аномальну спеку, що завдає значної шкоди обладнанню та мережам водоканалу, виникла необхідність термінових ремонтних робіт. Орієнтовний час повернення води одеситам — 23:00 18 липня.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відключили воду
Обмеження торкнеться території від вулиці Балківської до пляжу "Ланжерон". На деяких прилеглих вулицях можливе зниження тиску води.
"Вказаний час відновлення водопостачання є орієнтовним і буде уточнено після проведення розкопок та з'ясування характеру пошкодження. Фахівці намагаються якнайшвидше завершити ремонтні роботи", — зазначено у повідомленні.
Контактні номери для довідок:
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, що сьогодні також діють планові відключення водопостачання в Одесі. Роботи триватимуть до 17:00, а з переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.
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