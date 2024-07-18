Аварійне відключення води в центрі Одеси 18 липня

Аварія на водопроводі. Ілюстративне фото: Novini.bg

Сьогодні в Одесі на одній із вулиць стався аварійний прорив водопроводу. Через аномальну спеку, що завдає значної шкоди обладнанню та мережам водоканалу, виникла необхідність термінових ремонтних робіт. Орієнтовний час повернення води одеситам — 23:00 18 липня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Обмеження торкнеться території від вулиці Балківської до пляжу "Ланжерон". На деяких прилеглих вулицях можливе зниження тиску води.

"Вказаний час відновлення водопостачання є орієнтовним і буде уточнено після проведення розкопок та з'ясування характеру пошкодження. Фахівці намагаються якнайшвидше завершити ремонтні роботи", — зазначено у повідомленні.

Контактні номери для довідок:

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Нагадаємо, що сьогодні також діють планові відключення водопостачання в Одесі. Роботи триватимуть до 17:00, а з переліком адрес можна ознайомитись за посиланням.