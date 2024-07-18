Відлкючення води в Одесі сьогодні, 18 липня: адреси

Людина миє руки. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 18 липня, сотні жителі Одеси залишились без води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути до 17:00. Зазначимо, що час виконання робіт й перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком ймовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

Крайня — усі будинки;

Улiтiна — усі будинки;

Могилівська — усі будинки;

Творча — усі будинки;

Генерала Швигіна — усі будинки;

Сергія Шелухіна, 51/2,55;

Пироговська, 1.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасові незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники..

Проблеми з водою на Одещині

Нагадаємо, що аномальна спека на Одещині спричиняє обміління річок, які є основними джерелами прісної води для регіону. Це ставить під загрозу забезпечення питною водою та вирощування багатьох культур.

Також ми писали, що через аномальну спеку є загроза перетворення степів на пустелі. Екологи попереджають про серйозні наслідки для довкілля, включаючи обміління річок і проблеми з питною водою.

Додамо, що Молдові Дністер так обмілів, що міста можуть залишитися без води. У країні оголосили гідрометеорологічне попередження про низький потік води найближчими днями. Людей просять економно споживати воду.