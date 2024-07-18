Отключение воды в Одессе сегодня, 18 июля: адреса

Без воды в жару — кому из одесситов отключили водоснабжение сегодня
Сегодня, 18 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- Крайняя — все дома;
- Улитина — все дома;
- Могилевская — все дома;
- Творческая —все дома;
- Генерала Швигина — все дома;
- Сергея Шелухина, 51/2,55;
- Пироговская, 1.
"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Проблемы с водой в Одесской области
Напомним, что аномальная жара в Одесской области вызывает обмеление рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.
Также мы писали, что из-за аномальной жары есть угроза превращения степей в пустыне. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.
Добавим, что Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.
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