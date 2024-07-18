Отключение воды в Одессе сегодня, 18 июля: адреса

Человек моет руки. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 18 июля, сотни жителей Одессы остались без воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 17:00. Отметим, что время выполнения работ и перечень адресов могут изменяться, ведь вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

Крайняя — все дома;

Улитина — все дома;

Могилевская — все дома;

Творческая —все дома;

Генерала Швигина — все дома;

Сергея Шелухина, 51/2,55;

Пироговская, 1.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Проблемы с водой в Одесской области

Напомним, что аномальная жара в Одесской области вызывает обмеление рек, которые являются основными источниками пресной воды для региона. Это подвергает угрозе обеспечение питьевой водой и выращивания многих культур.

Также мы писали, что из-за аномальной жары есть угроза превращения степей в пустыне. Экологи предупреждают о серьезных последствиях для окружающей среды, включая обмеление рек и проблемы с питьевой водой.

Добавим, что Молдове Днестр так обмелел, что города могут остаться без воды. В стране объявили гидрометеорологическое предупреждение о низком потоке воды в ближайшие дни. Людей просят экономно потреблять воду.