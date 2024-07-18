Аварийное отключение воды в центре Одессы 18 июля

Авария на водопроводе. Иллюстративное фото: Novini.bg

Сегодня в Одессе на одной из улиц произошел аварийный прорыв водопровода. Из-за аномальной жары, причиняющей значительный ущерб оборудованию и сетям водоканала, возникла необходимость срочных ремонтных работ. Ориентировочное время возвращения воды одесситам — 23:00 18 июля.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Ограничение коснется территории от улицы Балковской до пляжа "Ланжерон". На некоторых близлежащих улицах возможно снижение давления воды.

"Указанное время восстановления водоснабжения ориентировочно и будет уточнено после проведения раскопок и выяснения характера повреждения. Специалисты пытаются как можно быстрее завершить ремонтные работы" , — говорится в сообщении.

Контактные номера для справок:

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, сегодня также действуют плановые отключения водоснабжения в Одессе. Работы продлятся до 17:00, а со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.