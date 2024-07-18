Аварийное отключение воды в центре Одессы 18 июля

Центр Одессы остался без воды — произошла авария
Сегодня в Одессе на одной из улиц произошел аварийный прорыв водопровода. Из-за аномальной жары, причиняющей значительный ущерб оборудованию и сетям водоканала, возникла необходимость срочных ремонтных работ. Ориентировочное время возвращения воды одесситам — 23:00 18 июля.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где отключили воду
Ограничение коснется территории от улицы Балковской до пляжа "Ланжерон". На некоторых близлежащих улицах возможно снижение давления воды.
"Указанное время восстановления водоснабжения ориентировочно и будет уточнено после проведения раскопок и выяснения характера повреждения. Специалисты пытаются как можно быстрее завершить ремонтные работы" , — говорится в сообщении.
Контактные номера для справок:
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, сегодня также действуют плановые отключения водоснабжения в Одессе. Работы продлятся до 17:00, а со списком адресов можно ознакомиться по ссылке.
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