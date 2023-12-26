Приморський суд Одеси закрив справу активіста Стерненка
Сьогодні, 26 грудня, Приморський районний суд міста Одеси закрив справу про самозахист активіста Сергія Стерненка. Відомо, що судові засідання тривали майже 5 років.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам активіст Сергій Стерненко.
За його словами, сторона обвинувачення не змогла довести провину щодо умисного вбивства.
"Це був дуже важкий шлях — довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тисла російська агентура. Але ми перемогли", — написав активіст.
Що відомо про справу
У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників — Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.
Нагадаємо, у вересні сторона обвинувачення намагалася затягнути справу. Прокурор клопотав про проведення додаткової експертизи ножа — ймовірного знаряддя вбивства.
Також ми писали, що раніше у мережі розгорівся скандал між колишнім радником Офісу Президента Олексієм Арестовичем та одеським блогером Сергієм Стерненком щодо функціонування державної мови у сфері обслуговування. Відомо, що активіст назвав ексспікера ОП "новоросіянином" та звинуватив у тому, що він не допомагає армії.
Читайте Новини.LIVE!