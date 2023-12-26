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Приморський суд Одеси закрив справу активіста Стерненка

26 грудня 2023 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Приморський суд Одеси закрив справу активіста Стерненка
Сергій Стерненко у суді. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 26 грудня, Приморський районний суд міста Одеси закрив справу про самозахист активіста Сергія Стерненка. Відомо, що судові засідання тривали майже 5 років. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив сам активіст Сергій Стерненко. 

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За його словами, сторона обвинувачення не змогла довести провину щодо умисного вбивства. 

"Це був дуже важкий шлях — довести, що ти мав право захищатися, коли проти цього тисла російська агентура. Але ми перемогли", — написав активіст. 

Що відомо про справу

У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників — Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.

Нагадаємо, у вересні сторона обвинувачення намагалася затягнути справу. Прокурор клопотав про проведення додаткової експертизи ножа — ймовірного знаряддя вбивства. 

Також ми писали, що раніше у мережі розгорівся скандал між колишнім радником Офісу Президента Олексієм Арестовичем та одеським блогером Сергієм Стерненком щодо функціонування державної мови у сфері обслуговування. Відомо, що активіст назвав ексспікера ОП "новоросіянином" та звинуватив у тому, що він не допомагає армії.

 

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