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"Потрібна додаткова експертиза": прокурори намагаються затягнути справу одеського активіста

3 вересня 2023 15:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Прокурори намагаються затягнути справу одеського активіста Стерненка
Активіст Сергій Стерненко. Фото: STERNENKO
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У п'ятницю в Приморському районному суді м. Одеса відбулося чергове слухання справи активіста Сергія Стрененка про самозахист. Прокурор клопотав про проведення додаткової експертизи ножа — ймовірного знаряддя вбивства. 

Про це одеський активіст написав у себе в Telegram-каналі.  

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За його словами,  слідство також наполягає на психолого-пісихіатричної експертизі активіста із поліграфом. 

"Як я вже писав, ми підійшли до вироку, і тут прокуратура зрозуміла, що сфабрикована справа не має перспектив. Тому прокуратурі треба терміново заново проводити "розслідування", щоб вдатись до нових фабрикацій", — стверджує Сергій Стерненко. 

Рішення суду щодо клопотання прокурора очікують 8 вересня.

Справа про самозахист 

У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників — Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання про примусовий привід свідка, який бачив момент нападу на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Стерненка. Павла Леваду допитали на минулому засіданні.

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