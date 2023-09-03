Прокурори намагаються затягнути справу одеського активіста Стерненка

Активіст Сергій Стерненко. Фото: STERNENKO

У п'ятницю в Приморському районному суді м. Одеса відбулося чергове слухання справи активіста Сергія Стрененка про самозахист. Прокурор клопотав про проведення додаткової експертизи ножа — ймовірного знаряддя вбивства.

Про це одеський активіст написав у себе в Telegram-каналі.

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За його словами, слідство також наполягає на психолого-пісихіатричної експертизі активіста із поліграфом.

"Як я вже писав, ми підійшли до вироку, і тут прокуратура зрозуміла, що сфабрикована справа не має перспектив. Тому прокуратурі треба терміново заново проводити "розслідування", щоб вдатись до нових фабрикацій", — стверджує Сергій Стерненко.

Рішення суду щодо клопотання прокурора очікують 8 вересня.

Справа про самозахист

У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників — Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання про примусовий привід свідка, який бачив момент нападу на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Стерненка. Павла Леваду допитали на минулому засіданні.