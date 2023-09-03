Прокуроры пытаются затянуть дело одесского активиста Стерненко

Активист Сергей Стерненко. Фото: STERNENKO

В пятницу в Приморском районном суде г. Одессы состоялось очередное слушание дела активиста Сергея Стрененко о самозащите. Прокурор ходатайствовал о проведении дополнительной экспертизы ножа — возможного орудия убийства.

Об этом одесский активист написал у себя в Telegram-канале.

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По его словам, следствие также настаивает на психолого-песихиатрической экспертизе активиста с полиграфом.

"Как я уже писал, мы подошли к приговору, и здесь прокуратура поняла, что сфабрикованное дело не имеет перспектив. Поэтому прокуратуре нужно срочно заново проводить "расследование", чтобы прибегнуть к новым фабрикациям", — утверждает Сергей Стерненко.

Решения суда по ходатайству прокурора ожидают 8 сентября.

Дело о самозащите

В 2018 году на Сергея Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших — Ивана Кузнецова. Сергей утверждал — действовал в рамках законной самозащиты. В июне 2020 года Сергею Стерненко СБУ вручила подозрение, а 15 июня Шевченковский суд Киева отправил Стерненко под домашний арест, затем решение отменили, а дело передали в Приморский суд в Одессе.

Напомним, Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство о принудительном поводе свидетеля, который видел момент нападения на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Стерненко. Павла Леваду допросили на прошлом заседании.