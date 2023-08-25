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Справа Степаненка: активіст звинувачує прокуратуру в некомпетентності

25 серпня 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Справа Степаненка: активіст звинувачує прокуратуру в некомпетентності
Сергій Стерненко. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Вже п’ятий рік триває судовий процес у справі про "самозахист Стерненка". Активіст вважає, що прокуратура наразі не може його посадити. 

Про це написав Сергій Стрененко у себе на сторінці в telegram. 

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У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.

Після п’яти років від моменту вбивства, прокуратура вирішила призначити додаткову психіатричну експертизу. Крім того, сторона обвинувачення намагається призначити додаткову експертизу ножа ZT-0620, який й вчинявся "самозахист". 

"Простими словами: прокурори не можуть мене ув'язнити, тому їм потрібно провести нові додаткові експертизи і затягти час, щоби нафабрикувати хоч щось, що дозволить їм вимагати мого ув'язнення за будь-яку ціну", — йдеться в повідомленні. 

Допис Стерненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання про примусовий привід свідка, який бачив момент нападу на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Стерненка. Павла Леваду допитають на наступному засіданні.

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