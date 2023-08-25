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Дело Степаненко: активист обвиняет прокуратуру в некомпетентности

25 августа 2023 15:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Дело Степаненко: активист обвиняет прокуратуру в некомпетентности
Сергей Стерненко. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Уже пятый год продолжается судебный процесс по делу о "самозащите Стерненко". Активист считает, что прокуратура пока не может его посадить.

Об этом написал Сергей Стрененко у себя на странице в telegram.

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Дело о самозащите Стерненко

В 2018 году на Сергея Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Сергей утверждал - действовал в рамках законной самозащиты. В июне 2020 года Сергею Стерненко СБУ вручила подозрение, а 15 июня Шевченковский суд Киева отправил Стерненко под домашний арест, затем решение отменили, а дело передали в Приморский суд в Одессе.

После пяти лет с момента убийства прокуратура решила назначить дополнительную психиатрическую экспертизу. Кроме того, сторона обвинения пытается назначить дополнительную экспертизу ножа ZT-0620, который и совершалась "самозащита".

"Простыми словами: прокуроры не могут меня заключить в тюрьму, поэтому им нужно провести новые дополнительные экспертизы и затянуть время, чтобы нафабриковать хоть что-то, что позволит им требовать моего заключения любой ценой", — говорится в сообщении.

Сообщение Стерненко. Фото: скриншот

Напомним, Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство о принудительном поводе свидетеля, который видел момент нападения на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Стерненко. Павла Левад допросят на следующем заседании.

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