Приморский суд Одессы закрыл дело активиста Стерненко

Сергей Стерненко в суде Фото: BBC

Сегодня, 26 декабря, Приморский районный суд города Одессы закрыл дело о самозащите активиста Сергея Стерненко. Известно, что судебные заседания длились около 5 лет.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам активист Сергей Стерненко.

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По его словам, сторона обвинения не смогла доказать вину в отношении умышленного убийства.

"Это был очень трудный путь — доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура. Но мы победили", — написал активист.

Что известно о деле

В 2018 году на Сергея Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Сергей утверждал — действовал в рамках законной самозащиты. В июне 2020 года Сергею Стерненко СБУ вручила подозрение, а 15 июня Шевченковский суд Киева отправил Стерненко под домашний арест, затем решение отменили, а дело передали в Приморский суд в Одессе.

Напомним, в сентябре сторона обвинения пыталась затянуть дело. Прокурор ходатайствовал о проведении дополнительной экспертизы ножа — возможного орудия убийства.

Также мы писали, что ранее в сети разгорелся скандал между бывшим советником Офиса Президента Алексеем Арестовичем и одесским блогером Сергеем Стерненко по поводу функционирования государственного языка в сфере обслуживания. Известно, что активист назвал экс-спикера ОП "новороссиянином" и обвинил в том, что он не помогает армии.