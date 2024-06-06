Приватний бізнес у лікарнях Одещини ліквідовують

Будівля Одеської обласної клінічної лікарні. Фото: google.maps

В Одесі раніше були випадки, коли лікарі відкривали приватні кабінети на базі міських або обласних медичних закладів, що призвело до нерівного доступу до послуг. Приватні лікарі в свою чергу мали більше сучасної техніки, ніж державні, проте зараз це питання потрапило до уваги влади.

Про це під час пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки приватизації лікарень

В Одесі існувала тенденція передавати приміщення лікарень в приватні руки, тим самим заробляючи великі гроші. Це призвело до того, що у приватних медичних закладах була сучасніша техніка та у більшій кількості.

"Чомусь, якщо в обласній лікарні у нас було, якщо в обласної лікарні належало чомусь 10 гемодіалізів, то поруч у приватній структурі було 100. Десь тут у нас на Чорноморській дорозі також державних закладів — 20, а приватних — 100. Ми зараз ці питання регулюємо", — прокоментував Олег Кіпер.

Олег Кіпер про приватизацію приміщень медзакладів. Фото: Новини.LIVE

Окрім приватизації, влада також працює над регулюванням питань винайму приміщень лікарень. Так, на прохання персоналу, була скасована передача в оренду Одеської обласної клінічної лікарні. Приватні медичні структури готові надавати обладнання безкоштовно, заробляючи на обслуговуванні. Проте, влада наполягає на передачі обладнання у державну власність.

"Ми почали вивчати це питання. Маса приватних структур готові надавати безкоштовне обслуговування, адже і на цьому вони заробляють непогані гроші. Насьогодні ж пакет Національної служби здоров'я України (НСЗУ) перекриває дуже багато питань", — додав очільник ОВА.

Нове життя для Одеської обласної клінічної лікарні

В обласній лікарні Одеси більшість обладнання належить приватним структурам, засновниками яких є колишні керівники лікарні. Це створює монополію та нерівний доступ до медичних послуг. Так, влада планує залучати закордонних інвесторів для розбудови реабілітаційного центру на території обласної лікарні. Проєкт уже готовий, і частина коштів буде виділена з обласного бюджету.

"Шукаємо інвесторів закордонних. Приміщення реабілітаційного центру там стоїть уже 20 років, нікому не потрібне. Зараз його проєкт уже є та незабаром будемо починати. З обласного бюджету видаємо якусь частину коштів, тому що хочемо перекрити ПДВ у розмірі 20%", — розповів очільник ОВА.

Ми писали раніше, що в Одеській обласній клінічній лікарні змінився виконуючий обов'язки заступника гендиректора. Цю посаду обійняв Андрій Перевезенцев, який працює за фахом вже понад 10 років.