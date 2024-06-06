Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Приватний бізнес в лікарнях Одеси —  від помилок до нових інвестицій arrow

Приватний бізнес в лікарнях Одеси —  від помилок до нових інвестицій

6 червня 2024 20:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Приватний бізнес у лікарнях Одещини ліквідовують
Будівля Одеської обласної клінічної лікарні. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі раніше були випадки, коли лікарі відкривали приватні кабінети на базі міських або обласних медичних закладів, що призвело до нерівного доступу до послуг. Приватні лікарі в свою чергу мали більше сучасної техніки, ніж державні, проте зараз це питання потрапило до уваги влади.

Про це під час пресбрифінгу повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Читайте також:

Наслідки приватизації лікарень

В Одесі існувала тенденція передавати приміщення лікарень в приватні руки, тим самим заробляючи великі гроші. Це призвело до того, що у приватних медичних закладах була сучасніша техніка та у більшій кількості. 

"Чомусь, якщо в обласній лікарні у нас було, якщо в обласної лікарні належало чомусь 10 гемодіалізів, то поруч у приватній структурі було 100. Десь тут у нас на Чорноморській дорозі також державних закладів — 20, а приватних — 100. Ми зараз ці питання регулюємо", — прокоментував Олег Кіпер.

Олег Кіпер на пресбрифінгу про лікарні.
Олег Кіпер про приватизацію приміщень медзакладів. Фото: Новини.LIVE

Окрім приватизації, влада також працює над регулюванням питань винайму приміщень лікарень. Так, на прохання персоналу, була скасована передача в оренду Одеської обласної клінічної лікарні. Приватні медичні структури готові надавати обладнання безкоштовно, заробляючи на обслуговуванні. Проте, влада наполягає на передачі обладнання у державну власність.

"Ми почали вивчати це питання. Маса приватних структур готові надавати безкоштовне обслуговування, адже і на цьому вони заробляють непогані гроші. Насьогодні ж пакет Національної служби здоров'я України (НСЗУ) перекриває дуже багато питань", — додав очільник ОВА.

Нове життя для Одеської обласної клінічної лікарні

В обласній лікарні Одеси більшість обладнання належить приватним структурам, засновниками яких є колишні керівники лікарні. Це створює монополію та нерівний доступ до медичних послуг. Так, влада планує залучати закордонних інвесторів для розбудови реабілітаційного центру на території обласної лікарні. Проєкт уже готовий, і частина коштів буде виділена з обласного бюджету.

"Шукаємо інвесторів закордонних. Приміщення реабілітаційного центру там стоїть уже 20 років, нікому не потрібне. Зараз його проєкт уже є та незабаром будемо починати. З обласного бюджету видаємо якусь частину коштів, тому що хочемо перекрити ПДВ у розмірі 20%", — розповів очільник ОВА.

Ми писали раніше, що в Одеській обласній клінічній лікарні змінився виконуючий обов'язки заступника гендиректора. Цю посаду обійняв Андрій Перевезенцев, який працює за фахом вже понад 10 років.

бізнес
лікарні
лікарі
Олег Кіпер
інвестиції
Одеса
Одеська область
Новини Одеси
медицина

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

3 червня 2024

20:05 Розвернулися на 180 градусів — Кулеба про те, як ряд країн переосмислили свою позицію щодо України

29 травня 2024

14:49 ТЦК шукатиме ухилянтів за новими методами — що зміниться

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

30 травня 2024

22:50 Загибель Ірини Цибух — реакція Джамали, Полякової, Alyona Alyona та інших знаменитостей

31 травня 2024

16:31Уряд підняв тариф на електрику — як зростуть ціни з 1 червня