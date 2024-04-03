В Одеській обласній клінічній лікарні нове керівництво — хто обійняв посаду

Андрій Перевезенцев. Фото: Олег Кіпер

В ООКЛ змінився виконуючий обов'язки заступника гендиректора. Сьогодні, 3 квітня, цю посаду обійняв Андрій Перевезенцев.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"На Андрія Сергійовича покладається велика відповідальність - зробити у найкоротші терміни з головного медзакладу області комфортну лікарню європейського рівня", — написав Олег Кіпер.

Що відомо про Андрія Перевезенцева

Андрій Перевезенцев закінчив КНМУ ім. О.О. Богомольця за фахом лікар-хірург. Вже більше десяти років він працює за фахом.

З 2012 працював ургентним хірургом;

у 2012-2021 роках був завідуючим відділенням трансфузіології та клітинної терапії КНП "Броварська багатопрофільна клінічна лікарня";

з 2022— Директор КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №2".

Раніше ми писали, що на Одеській митниці обрали нового керівника. Ним став колишній чиновник з Фонду держмайна Юрій Чердинцев, який замінив на посаді Сергія Гринчишина.

Також ми повідомляли, що 26 березня Кабінет міністрів України схвалив ряд кадрових змін. Зокрема, в Одеській ОВА призначили нового заступника голови, яким став Шалигайло Антон Ігорович. Також у команді Олега Кіпера уже є Олександр Харлов, Дмитро Радулов, Андрій Фігеля та Сергій Кропива.