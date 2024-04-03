В Одесской областной клинической больнице новое руководство — кто занял должность
В ООКЛ сменился исполняющий обязанности заместителя гендиректора. Сегодня, 3 апреля, этот пост занял Андрей Перевезенцев.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
"На Андрея Сергеевича возлагается большая ответственность — сделать в кратчайшие сроки из главного медучреждения области комфортную больницу европейского уровня" , — написал Олег Кипер.
Что известно об Андрее Перевозцеве
Андрей Перевезенцев окончил КНМУ им. А.А. Богомольца по специальности врач-хирург. Уже больше десяти лет он работает по специальности.
- С 2012 года работал ургентным хирургом;
- в 2012-2021 годах являлся заведующим отделением трансфузиологии и клеточной терапии КНП "Броварская многопрофильная клиническая больница";
- с 2022 — Директор КНП "Киевская городская детская клиническая больница №2".
Ранее мы писали, что на Одесской таможне избрали нового руководителя. Им стал бывший чиновник из Фонда госимущества Юрий Чердынцев, заменивший в должности Сергея Гринчишина.
Также мы сообщали, что 26 марта Кабинет Министров Украины одобрил ряд кадровых изменений. В частности, в Одесской ОВА назначен новый заместитель председателя, которым стал Шалигайло Антон Игоревич. Также в команде Олега Кипера уже есть Александр Харлов, Дмитрий Радулов, Андрей Фигеля и Сергей Кропива.
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