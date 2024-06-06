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Частный бизнес в больницах Одессы — от ошибок до новых инвестиций

6 июня 2024 20:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Частный бизнес в больницах Одесщины ликвидируют
Здание Одесской областной клинической больницы. Фото: google.maps
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе раньше были случаи, когда врачи открывали частные кабинеты на базе городских или областных медицинских учреждений, что привело к неравному доступу к услугам. Частные врачи в свою очередь имели больше современной техники, чем государственные, однако сейчас этот вопрос попал во внимание властей.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия приватизации больниц

В Одессе была тенденция передавать помещение больниц в частные руки, тем самым зарабатывая большие деньги. Это привело к тому, что в частных медицинских учреждениях была более современная техника и в большем количестве.

"Почему-то, если областной больнице принадлежало почему-то 10 гемодиализов, то рядом в частной структуре было 100. Где-то здесь у нас на Черноморской дороге также государственных учреждений — 20, а частных — 100. Мы сейчас эти вопросы регулируем", — прокомментировал Олег Кипер.

Олег Кипер на прессбрифинге о больницах.
Олег Кипер о приватизации помещений медучреждений. Фото: Новини.LIVE

Кроме приватизации, власти также работают над регулированием вопросов найма помещений больниц. Так, по просьбе персонала была отменена передача в аренду Одесской областной клинической больницы. Частные медицинские структуры готовы предоставлять оборудование бесплатно, зарабатывая на обслуживании. Однако власти настаивают на передаче оборудования в государственную собственность.

"Мы начали изучать этот вопрос. Масса частных структур готовы предоставлять бесплатное обслуживание, ведь и на этом они зарабатывают неплохие деньги. Сегодня же пакет Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) перекрывает очень много вопросов", — добавил глава ОВА.

Новая жизнь для Одесской областной клинической больницы

В областной больнице Одессы большинство оборудования принадлежит частным структурам, учредителями которых являются бывшие руководители больницы. Это создает монополию и неравный доступ к медицинским услугам. Так, власти планируют привлекать зарубежных инвесторов для развития реабилитационного центра на территории областной больницы. Проект уже готов, и часть средств будет выделена из областного бюджета.

"Ищем зарубежных инвесторов. Помещение реабилитационного центра там стоит уже 20 лет, никому не нужно. Сейчас его проект уже есть, и вскоре будем начинать. Из областного бюджета выдаем какую-то часть средств, потому что хотим перекрыть НДС в размере 20%", — рассказал руководитель. ОВА.

Мы писали ранее, что в Одесской областной клинической больнице сменился исполняющий обязанности заместителя гендиректора. Эту должность занял Андрей Перевезенцев, работающий по специальности уже более 10 лет.

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