На Одещині затримали посадовця

Чоловіка затримали на місці роботи. Фото: Офіс Генерального прокурора

В Одеській області викрили у привласненні коштів керівника комунального підприємства. Чоловік незаконно заволодів грошима, які були виділені на реалізацію грантового проєкту.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу Генерального прокурора України.

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За інформацією відомства, підозрюваного обрали на посаду менеджера міжнародного грантового проєкту. Він займався перевіркою та затверджував звіти про виконання робіт з надання управлінських послуг при реалізації зазначеного проєкту.

Деталі схеми з привласнення коштів

Посадовець залучив до злочинної схеми підконтрольне йому підприємство, яке мало надавати управлінські послуги у ході впровадження проєкту. Згідно з укладеним договором, фірма мала надати послуги з управління та координації проєктом, звітність, розробки плану моніторингу проєкту та плану управління ризиками. Проте фактично ці послуги не надавалися.

Грантова програма

Кошти виділялись Україні для реалізації спільної операційної програми "Україна — Румунія 2014-2020", в межах якої в Ізмаїлі мали побудувати 11 кілометрів 226 метрів каналізаційних мереж. Сьогодні відведення каналізаційних стоків ведеться по аварійній гілці.

Яке покарання загрожує

Наразі шахраєві повідомили про підозру за фактом заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі під час надання послуг з менеджменту при реалізації міжнародного грантового проєкту (ч. 3, ч. 4 ст. 191 КК України). Йому загрожує ув'язнення до трьох років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одеській області викрили злочинну групу, яка продавала курортні ділянки на узбережжі Чорного моря. Одним з фігурантів шахрайської схеми виявився ексдепутат Затоківської селищної ради.