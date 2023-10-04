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Присвоил 7 миллионов грантовых средств: в Одесской области задержали чиновника

4 октября 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали чиновника
Мужчину задержали на месте работы. Фото: Офис Генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачили в присвоении средств руководителя коммунального предприятия. Мужчина незаконно завладел деньгами, выделенными на реализацию грантового проекта.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

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По информации ведомства, подозреваемый был избран на должность менеджера международного грантового проекта. Он занимался проверкой и утверждал отчеты по выполнению работ по оказанию управленческих услуг при реализации указанного проекта.

Детали схемы по присвоению средств

Чиновник привлек к преступной схеме подконтрольное ему предприятие, которое должно было оказывать управленческие услуги в ходе внедрения проекта. Согласно заключенному договору, фирма должна была предоставить услуги по управлению и координации проекта, отчетность, разработки плана мониторинга проекта и плана управления рисками. Однако фактически эти услуги не предоставлялись.

Грантовая программа

Средства выделялись Украине для реализации совместной операционной программы "Украина — Румыния 2014-2020", в пределах которой в Измаиле должны были построить 11 километров 226 метров канализационных сетей. Сегодня отвод канализационных стоков ведется по аварийной ветке.

Какое наказание грозит

Мошеннику сообщили о подозрении по факту завладения бюджетными средствами в особо крупном размере во время предоставления услуг по менеджменту при реализации международного грантового проекта (ч. 3, ч. 4 ст. 191 УК Украины). Ему грозит заключение до трех лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области разоблачена преступная группа, продававшая курортные участки на побережье Черного моря. Одним из фигурантов мошеннической схемы оказался экс-депутат Затоковского поселкового совета.

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