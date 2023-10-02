На Одещині затримали шахраїв-експосадовців

Затримання учасників злочинної групи. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області викрили злочинну групу, яка продавала курортні ділянки на узбережжі Чорного моря. Одним з фігурантів шахрайської схеми виявився ексдепутат Затоківської селищної ради.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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За словами посадовців, організатор схеми тривалий час очолював постійну депутатську комісію з земельних питань, разом з трьома спільниками незаконно заволоділи 15 земельними ділянками у курортному селищі Затока. До оборудки шахрай залучив інженера-землевпорядника та ще двох своїх знайомих.

Затриманий пише заяву. Фото: Одеська обласна прокуратура

СБУ проводить обшук затриманого. Фото: Одеська обласна прокуратура

Деталі схеми

Ексдепутат виготовляв підроблені рішення сесій селищної ради, згідно з якими "надавався дозвіл" на виготовлення землевпорядної документації. Потім приймалось рішення Кароліно-Бугазької сільради про передачу земельних ділянок у власність.

Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним держреєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Після завершення війни спільники планували продати частину земельних ділянок, а частину земель — "вилучили" у громади на замовлення одного з представників місцевого готельного бізнесу.

Продана ділянка на узбережжі Чорного моря. Фото: Одеська обласна прокуратура

Загальна ринкова вартість земельних ділянок складає понад 15 млн гривень. На них накладено арешт із забороною користування, а також вчинення будь-яких реєстраційних дій.

Яке покарання загрожує

Наразі колишньому депутату та двом його спільникам повідомили про підозру одразу за кількома частинами КК України. Усім учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили в'язня, який продавав неіснуючі ліхтарі. Чоловік займався "бізнесом" прямо з камери у слідчому ізоляторі.