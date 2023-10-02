В одеському СІЗО викрили шахрая

Шахрай викладає оголошення в мережу. Фото ілюстративне: pixabay

В Одесі правоохоронці викрили в'язня, який продавав неіснуючі ліхтарі. Чоловік займався "бізнесом" прямо з камери у слідчому ізоляторі.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, 26-річний зловмисник, який несе покарання за розбій та грабіж, "заробив" кілька тисяч гривень, не виходячи з камери утримання.

Деталі шахрайської схеми

Наприкінці вересня чоловік розмістив на одному з маркет-плейсів оголошення про продаж ліхтарів вартістю 500 гривень, яких, звичайно, не мав. Протягом трьох днів на повідомлення відгукнулись дев’ятеро місцевих жителів. Листуючись із ними через месенджер, зловмисник запевнив людей в наявності пристроїв освітлювання та можливості їх відправки поштою за умови повної передоплати. Повіривши "продавцеві", громадяни погодились і перерахували гроші на його абонентський номер. Загалом правопорушник отримав від потерпілих 4500 гривень і припинив зв'язок.

Яке покарання загрожує

Наразі в'язню повідомили про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому повторно. Враховуючи попередні судимості, чоловікові загрожують додаткові три роки ув'язнення. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі викрили двох молодиків, які викрадали мобільні телефони у центрі міста. Затриманими виявилися іноземні громадяни, які шляхом шахрайства "заробляли" собі на життя.