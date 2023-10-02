В одесском СИЗО разоблачили мошенника

Мошенник выкладывает объявление в сеть. Фото иллюстративное: pixabay

В Одессе правоохранители разоблачили заключенного, продававшего несуществующие фонари. Мужчина занимался "бизнесом" прямо из камеры в следственном изоляторе.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, 26-летний злоумышленник, несущий наказание за разбой и грабеж, "заработал" несколько тысяч гривен, не выходя из камеры содержания.

Детали мошеннической схемы

В конце сентября мужчина разместил на одном из маркет-плейсов объявление о продаже фонарей стоимостью 500 гривен, которых, конечно, не было. В течение трех дней на сообщение откликнулись девять местных жителей. Переписываясь с ними через мессенджер, злоумышленник заверил людей в наличии устройств освещения и возможности их отправки по почте при полной предоплате. Поверив "продавцу", граждане согласились и перечислили деньги на его абонентский номер. В общей сложности правонарушитель получил от потерпевших 4500 гривен и прекратил связь.

Какое наказание грозит

В настоящее время заключенному сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном повторно. Учитывая предыдущие судимости, мужчине грозят дополнительные три года заключения. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе разоблачили двух молодых людей, похищавших мобильные телефоны в центре города. Задержанными оказались иностранные граждане, которые путем мошенничества "зарабатывали" себе на жизнь.