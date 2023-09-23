В Одесі затримали іноземців-шахраїв

Затримання шахрая. Фото ілюстративне: google.com

В Одесі викрили двох молодиків, які викрадали мобільні телефони у центрі міста. Затриманими виявилися іноземні громадяни, які шляхом шахрайства "заробляли" собі на життя.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

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За інформацією правоохоронців, змовники 19 та 21 року познайомилися в кафе з місцевим мешканцем, обманом забрали в нього дороговартісний телефон, після чого один зловмисник відволік потерпілого, а другий втік з гаджетом. Викрадений смартфон вони продали, але в ході слідства відшкодували потерпілому завданий збиток.

Другий інцидент стався за кілька днів на Аркадії. Молодший злодій побачив дівчину, яка надавала домедичну допомогу чоловікові, підсвічуючи його ліхтариком на мобільному телефоні. "Доброзичливий" юнак запевнив одеситку в бажанні допомогти їй і потримати її гаджет. Повіривши перехожому, вона дала йому телефон вартістю 42 тисячі гривень, а іноземець дочекався коли його власниця відволічеться, після чого втік. Незабаром поліцейські вийшли на слід правопорушника і вилучили у нього телефон, який повернули потерпілій.

Вкрадений телефон у потерпілої. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Обом злочинцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 185 та ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України, за якими кваліфіковані дії правопорушників, їм загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває.

Нагадаємо, в Одесі затримали молодика, який намагався у людному місці в центрі міста вкрасти мопед. Злодія вдалося затримати вже за годину завдяки камерам спостереження.