В Одессе задержали иностранцев-мошенников

Задержание мошенника. Фото иллюстративное: google.com

В Одессе разоблачили двух молодых людей, похищавших мобильные телефоны в центре города. Задержанными оказались иностранные граждане, которые путем мошенничества "зарабатывали" себе на жизнь.

Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Одесской области.

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По информации правоохранителей, заговорщики 19 и 21 года познакомились в кафе с местным жителем, обманом забрали у него дорогостоящий телефон, после чего один злоумышленник отвлек потерпевшего, а второй скрылся с гаджетом. Похищенный смартфон они продали, но в ходе следствия возместили потерпевшему нанесенный ущерб.

Второй инцидент произошел через несколько дней в Аркадии. Младший вор увидел девушку, которая оказывала медицинскую помощь мужчине, подсвечивая его фонариком на мобильном телефоне. "Доброжелательный" юноша заверил одесситку в желании помочь ей и подержать ее гаджет. Поверив прохожему, она дала ему телефон стоимостью 42 тысячи гривен, а иностранец дождался, когда его владелица отвлечется, после чего скрылся. Вскоре полицейские вышли на след правонарушителя и изъяли у него телефон, который вернули потерпевшей.

Украденный телефон у пострадавшей. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Обоим преступникам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 185 и ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, согласно которым квалифицированные действия правонарушителей, им грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе задержан молодой человек, который пытался в людном месте в центре города украсть мопед. Вора удалось задержать уже через час благодаря камерам наблюдения.