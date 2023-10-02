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"Украли" море у людей: на Одесчине задержали мошенников-экс-чиновников

2 октября 2023 15:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одесской области задержали мошенников-экспосадовцев
Задержание участников преступной группы. Фото: Одесская областная прокуратура
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области разоблачена преступная группа, продававшая курортные участки на побережье Черного моря. Одним из фигурантов мошеннической схемы оказался экс-депутат Затоковского поселкового совета.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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По словам чиновников, организатор схемы долгое время возглавлял постоянную депутатскую комиссию по земельным вопросам и вместе с тремя сообщниками незаконно завладел 15 земельными участками в курортном поселке Затока. К сделке мошенник привлек инженера-землеустроителя и еще двух своих знакомых.

Задержанный пишет заявление. Фото: Одесская областная прокуратура
СБУ производит обыск задержанного. Фото: Одесская областная прокуратура

Детали схемы

Экс-депутат делал поддельные решения сессий поселкового совета, согласно которым "предоставлялось разрешение" на изготовление землеустроительной документации. Затем принималось решение Каролино-Бугазского сельсовета о передаче земельных участков в собственность.

Затем дельцы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

После окончания войны сообщники планировали продать часть земельных участков, а часть земель — "изъяли" у громады по заказу одного из представителей местного гостиничного бизнеса.

Проданный участок на побережье Черного моря. Фото: Одесская областная прокуратура

Общая рыночная стоимость земельных участков составляет более 15 млн гривен. На них наложен арест с запретом на пользование, а также совершение любых регистрационных действий.

Какое наказание грозит

Бывшему депутату и двум его сообщникам сообщили о подозрении сразу по нескольким частям УК Украины. Всем участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Следствие продолжается.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили заключенного, продававшего несуществующие фонари. Мужчина занимался "бизнесом" прямо из камеры в следственном изоляторе.

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