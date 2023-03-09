Призначали "смотрящого" за "общаком" в Одеській області: "вор в законі" отримав підозру
"Вор в законі" на прізвисько "Бадрі Кутаїський" отримав підозру за участь у так званій "сходці". За допомогою телефонного зв’язку він разом з іншими "ворами в законі" брав участь у злочинному зібранні. Вони обирали "смотрящого" за "общаком" в Одеській області.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань нацполіції.
-
Єфросиніна, чоловік якої захищає Україну, зареєструвалась у Tinder
-
Українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС
-
Коли Грузія звільнить Саакашвілі: журналіст назвав умову
-
Київ відновлює теплопостачання після атаки рф: у скількох будинках повернули опалення
-
В Афганістані терорист-смертник убив впливового чиновника із Талібану
-
Расистський скандал серед номінанток на премію "Оскар": до чого тут стаття Vogue
-
На Львівщині завершили розбір завалів: собака на руїнах знищеного будинку чекав господарів
-
На Одещині відкрито навігацію для суден флоту рибної промисловості
-
В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я
-
Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше
Згідно з матеріалами слідства "Бадрі Кутаїський" був учасником злочинного зібрання, де разом із "ворами в законі" на прізвиська "Умка", "Лаша Сван" та іншими особами ухвалили рішення щодо призначення "смотрящого" за "общаком" в Одеській області.
У 7 березня підозру учаснику злочинної організації було оголошено за статтею 255-2 Кримінального кодексу України. Цей "вор в законі" керував розподілом коштів з "общаку" та мав "смотрящих" за ним. Ще трьом "ворам в законі" були оголошені підозри у зв'язку з організацією та участю у злочинному зібрані. Вони мали підвищений злочинний вплив та називались "Поліку", "Умка", "Лаші Свану" та "Рамазу Богдадському".
За організацію та участь у злочинному зібранні підозрюваним може загрожувати до дванадцяти років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нацполіція провела масштабну спецоперацію для затримання кримінальників на Одещині. Так званому "куратору" регіону — "вору в законі" на прізвисько "Лавасогли-Батумський" та його п’ятьом "ставленикам" повідомлено підозру, двох "смотрящих" затримано.