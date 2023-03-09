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Назначали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области: "вор в законе" получил подозрение

9 марта 2023 15:19
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Злоумышленнику грозит до двенадцати лет заключения
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

"Злодей в законе" по прозвищу "Бадри Кутаисский" получил подозрение за участие в так называемой "сходке". С помощью телефонной связи он вместе с другими "ворами в законе" участвовал в преступном собрании. Они выбирали "смотрящего" за "общаком" в Одесской области.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований нацполиции.

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Согласно материалам следствия "Бадри Кутаисский" был участником преступного собрания, где вместе с "ворами в законе" по прозвищу "Умка", "Лаша Сван" и другими лицами приняли решение о назначении "смотрящего" за "общаком" в Одесской области.

В 7 марта подозрение участника преступной организации было объявлено по статье 255-2 Уголовного кодекса Украины. Этот "вор в законе" руководил распределением средств по "общаку" и имел "смотрящих" за ним. Еще трем "ворам в законе" были объявлены подозрения в связи с организацией и участием в преступном собрании. Они имели повышенное преступное влияние и назывались "Полику", "Умка", "Лаши Свану" и "Рамазу Богдадскому".

За организацию и участие в преступном собрании подозреваемым может грозить до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, нацполиция провела масштабную спецоперацию по задержанию уголовников в Одесской области. Так называемому "куратору" региона — "вору в законе" по прозвищу "Лавасогли-Батумский" и его пяти "ставленникам" сообщено подозрение, двое "смотрящих" задержаны.

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