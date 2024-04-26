Призупинений прийом документів — який одеський ЦНАП не працюватиме на вихідних
Один з Центрів надання адміністративних послуг Одеси призупиняє свою роботу на цих вихідних, 27 та 28 квітня, у зв'язку із проведенням технічних робіт. Йдеться про ЦНАП, що розташований за адресою вул. Генерала Петрова, 22.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Коли відновлять прийом
У міськраді повідомляють, що видавати та приймати документи у Малиновському ЦНАП не будуть 27 та 28 квітня. З понеділка, 29 квітня, Центр буде працювати у звичайному режимі.
Куди звернутись
Якщо необхідна консультація адміністратору ЦНАП, можна звернутись за телефонами:
- (048) 70-55-555;
- 15-35.
Раніше ми писали, що у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочинається приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.
Також ми писали, що з 18 травня, коли закон стане чинним, в українських чоловіків буде 60 днів для оновлення персональних даних у ТЦК. Військовозобов’язані зможуть зробити це онлайн — через особисті кабінети у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) та реєстрі "Оберіг".
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