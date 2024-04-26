Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Призупинений прийом документів — який одеський ЦНАП не працюватиме на вихідних arrow

Призупинений прийом документів — який одеський ЦНАП не працюватиме на вихідних

26 квітня 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Призупинений прийом документів — який одеський ЦНАП не працюватиме на вихідних
В Одесі не працюватиме ЦНАП. Ілюстративне фото: https://lan.od.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Один з Центрів надання адміністративних послуг Одеси призупиняє свою роботу на цих вихідних, 27 та 28 квітня, у зв'язку із проведенням технічних робіт. Йдеться про ЦНАП, що розташований за адресою вул. Генерала Петрова, 22.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради

Читайте також:

Коли відновлять прийом

У міськраді повідомляють, що видавати та приймати документи у Малиновському ЦНАП не будуть 27 та 28 квітня. З понеділка, 29 квітня, Центр буде працювати у звичайному режимі. 

Куди звернутись

Якщо необхідна консультація адміністратору ЦНАП, можна звернутись за телефонами:

  • (048) 70-55-555; 
  • 15-35.

Раніше ми писали, що у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочинається приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.

Також ми писали, що з 18 травня, коли закон стане чинним, в українських чоловіків буде 60 днів для оновлення персональних даних у ТЦК. Військовозобов’язані зможуть зробити це онлайн — через особисті кабінети у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) та реєстрі "Оберіг".

Одеса
адміністративні послуги
Одеська ОДА
Новини Одеси
документи

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

19 квітня 2024

04:15 Виїзд жінок з України в 2024 році — кого можуть розвернути на кордоні

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

20 квітня 2024

07:24 Рудий пустун упустив склянку з водою — знайдіть відмінності за 10 секунд

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

22 квітня 2024

19:53 Оновлення даних для ТЦК за кордоном — чи є загроза екстрадиції та мобілізації

09:29 Циганков розпочне наступний сезон не в Жироні — влітку буде трансфер

23 квітня 2024
Новина з відео

07:32 Коли українцям садити кукурудзу 2024 року — найкращі дати й цінні поради

21 квітня 2024

23:56 Оновити військово-облікові дані можна без візиту до ТЦК — як це зробити

Розклад ефірів

Всі ефіри