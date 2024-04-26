В Одесі не працюватиме ЦНАП. Ілюстративне фото: https://lan.od.ua

Один з Центрів надання адміністративних послуг Одеси призупиняє свою роботу на цих вихідних, 27 та 28 квітня, у зв'язку із проведенням технічних робіт. Йдеться про ЦНАП, що розташований за адресою вул. Генерала Петрова, 22.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

Коли відновлять прийом

У міськраді повідомляють, що видавати та приймати документи у Малиновському ЦНАП не будуть 27 та 28 квітня. З понеділка, 29 квітня, Центр буде працювати у звичайному режимі.

Куди звернутись

Якщо необхідна консультація адміністратору ЦНАП, можна звернутись за телефонами:

(048) 70-55-555;

15-35.

Раніше ми писали, що у Центрі надання адміністративних послуг на вул. Косовська, 2Д розпочинається приймання документів. У відомстві можна буде оформити пільги на сплату комунальних платежів.



Також ми писали, що з 18 травня, коли закон стане чинним, в українських чоловіків буде 60 днів для оновлення персональних даних у ТЦК. Військовозобов’язані зможуть зробити це онлайн — через особисті кабінети у Центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) та реєстрі "Оберіг".