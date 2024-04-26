Приостановлен прием документов — какой одесский ЦНАП не будет работать на выходных
Один из Центров предоставления административных услуг Одессы приостанавливает свою работу в эти выходные, 27 и 28 апреля, в связи с проведением технических работ. Речь идет о ЦНАУ, расположенном по адресу ул. Генерала Петрова, 22
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Когда возобновят прием
В горсовете сообщают, что выдавать и принимать документы в Малиновском ЦНАУ не будут 27 и 28 апреля. С понедельника, 29 апреля Центр будет работать в обычном режиме.
Куда обратиться
Если необходима консультация администратору ЦНАУ, обратитесь по телефонам:
- (048) 70-55-555;
- 15-35.
Ранее мы писали, что в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.
Также мы писали, что с 18 мая, когда закон вступит в силу, у украинских мужчин будет 60 дней для обновления персональных данных в ТЦК. Военнообязанные смогут сделать это онлайн через личные кабинеты в Центре предоставления админуслуг (ЦНАУ) и реестре "Оберег".
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