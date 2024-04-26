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Приостановлен прием документов — какой одесский ЦНАП не будет работать на выходных

26 апреля 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Приостановлен прием документов — какой одесский ЦНАП не будет работать на выходных
В Одессе не будет работать ЦНАП. Иллюстративное фото: https://lan.od.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Один из Центров предоставления административных услуг Одессы приостанавливает свою работу в эти выходные, 27 и 28 апреля, в связи с проведением технических работ. Речь идет о ЦНАУ, расположенном по адресу ул. Генерала Петрова, 22

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Когда возобновят прием

В горсовете сообщают, что выдавать и принимать документы в Малиновском ЦНАУ не будут 27 и 28 апреля. С понедельника, 29 апреля Центр будет работать в обычном режиме.

Куда обратиться

Если необходима консультация администратору ЦНАУ, обратитесь по телефонам:

  • (048) 70-55-555;
  • 15-35.

Ранее мы писали, что в Центре предоставления административных услуг по ул. Косовская, 2Д начинается прием документов. В ведомстве можно будет оформить льготы на оплату коммунальных платежей.

Также мы писали, что с 18 мая, когда закон вступит в силу, у украинских мужчин будет 60 дней для обновления персональных данных в ТЦК. Военнообязанные смогут сделать это онлайн через личные кабинеты в Центре предоставления админуслуг (ЦНАУ) и реестре "Оберег".

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