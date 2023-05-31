Туристична Одеса: яким має бути символ міста

Оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Скандали довкола туристичного символу не вщухають, а все тому, що його співавтором є російський дизайнер Артемій Лебедєв. У своєму нещодавньому інтерв'ю путініст заявив, що одесити не ризикнуть замінити Якір-серце, оскільки він встановлений у багатьох містах-побратимах.

Чи дійсно зміна символу міста вдарить по іміджу Одеси і як надалі просувати місто з погляду туристичної привабливості журналістам Новини.LIVE розказав керівник агенції дизайну та вебпродакшну Solar Digital Кирило Соляр.

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— Кирило, ви один із учасників конкурсу, на якому презентували туристичний символ Одеси. Яким ви його бачили?

— Я в дизайні з 2008 року. Тоді це був лише початок моєї професійної діяльності в агенції, яка й була організатором конкурсу щодо визначення туристичного символу Одеси. Вони проводили його разом із Савелієм Лібкіним. Варіантів тоді було чимало, але, на мою думку, мало про Одесу. Не було ідентифікації нашого міста, якоїсь особливої харизми. Так, були представлені цікаві та оригінальні графічні рішення. Але це більше про майстерність графічного дизайну, а не про глибокі змісти, алегорії, тотожність тим, що є спільнота міста і як вони візуально закодовані у символі. Усі ті версії робили фрилансери, а цього недостатньо, щоб зробити крутий варіант. Лише команда професіоналів, де є всі фахівці дизайну, можуть глибоко проаналізувати ідентичність Одеси та представити її у відповідному символі.

Якір-серце у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

В такій роботі є свої особливості. По факту одесити тоді проголосували за один із найслабкіших варіантів з точки зору графічного дизайну. І таке часто буває. Зі свого досвіду можу розказати, коли клієнти обирають логотип своєї фірми або чогось іншого, що у 90% остаточний вибір припадає на найслабкіший варіант.

Кирило Соляр про вибір логотипа. Фото: Новини.LIVE

У 2008 році я був малодосвідчений у сфері дизайну й на конкурс з вибору логотипа більше дивився як глядач. Але ще тоді я знав, що логотип має бути такий, щоб будь-хто на папері міг намалювати його. Вважаю, що новий логотип має бути легким для сприймання. Зараз все складніше, бо не можу знайти відповідь "про що Одеса?" взагалі. Намалювати логотип — це одне, але наповнити змістом, то зовсім інше. Тут треба ґрунтовно дати відповідь на питання: чим ми відрізняємося від інших? Одеса втратила свій ідентифікаційний код, статус, який би її відрізняв від інших міст. Якими себе бачать одесити та світ? Одесі треба міняти логотип, але спершу треба знайти відповідь на ці питання, інакше замість якоря з’явиться те, що не буде нас характеризувати.

Кирило Соляр про концепцію створення логотипа. Фото: Новини.LIVE

— З початку повномасштабного вторгнення РФ український народ змінився, одесити також. Чи буде актуальним після війни нинішній туристичний символ міста? Що ви б змінили?

— Я думаю, що вже зараз Якір-серце проходить той самий етап, що і пам’ятник Катерині II. Просто через війну зміна не на часі. Його зміна — делікатне питання, бо він дійсно встановлений у багатьох містах світу, є права, які комусь належать. Але з боку одеської спільноти процес зміни вже розпочався, війна його лише пришвидшила.

Якір-серце у центрі Одеси. Фото: Новини.LIVE

До речі, Лебедєв сам підливає масла у вогонь і провокує те, щоб логотип змінили. Хоча він розроблений досить грамотно і над його створенням працювали українці також. Він вже прижився у певних містах і колах, його важко буде змінити. Але час іде і колись це станеться. Я не закликаю, що треба терміново демонтувати. Тут необхідно спокійно попрацювати над новим проєктом, щоб Одеса буда готова прийняти його.

Кирило Соляр про логотип Якір-серце. Фото: Новини.LIVE

— Якби вам запропонували розробити новий логотип, але при цьому сказали, що грошей на це в бюджеті немає. Чи взялися б ви за цю роботу? І як шукали б спонсорів?

— Мене часто про це питають, втім я досі не знайшов остаточної відповіді. Розробляти логотип Одеси — це точно не заробіток, бо ресурсів буде витрачено більше, ніж ми отримаємо по факту. Комерційна вартість брендінгу сьогодні коливається в межах від 40-120 тисяч євро за комплексний проєкт довжиною пів року, протягом якого команда працювала. Але тут є інша сторона медалі: ми можемо все це зробити, але по факту на нас накинуться хейтери, які у всьому бачать зраду і розпил бюджету. Ми це вже проходили, коли розробляли проєкт "Наземне метро Одеси", де за з власної ініціативи безплатно розробляли логістичну концепцію міста. В результаті отримали 30% відгуків, де нас звинуватили у розтраті коштів.

Кирило Соляр про заміну нинішнього логотипа. Фото: Новини.LIVE

— Чи дійсно настільки складно замінити Якір-серце і які можуть бути наслідки?

— Я не бачу критичних проблем у тому, щоб його змінити. Певна річ, що будуть питання, які треба буде вирішення. Але все цілком реально. Є процесуальні моменти, які потребуватимуть більшої роботи. У мене найбільше питань викликає стадія ідентифікації Одеси й, відповідно, яким він має бути. Це про харизму і бізнес. Як Одеса має намір заробляти гроші. Чи це буде бізнес-туризм, чи просто туризм. Є багато різних варіантів розвитку, які й впливають на створення відповідного логотипа й нашу ідентифікацію очима іноземців.

Кирило Соляр про туристичний потенціал Одеси. Фото: Новини.LIVE

— Як на вашу думку, сьогодні потрібно популяризувати наше місто, щоб залучити якнайбільше туристів?

— Це комплексне питання. Якщо ми оновимо туристичний значок, який буде мати гарний вигляд на пляжній сумці, то це добре, але не вирішить всіх питань. Нам треба чітко зрозуміти, чому люди мають поїхати саме в Одесу, а не в інші міста. Тим паче, що сьогодні багато розмов, що десь дешевше і цікавіше, ніж в Одесі. Коли я, до прикладу, відпочиваю в місті, відповідно, витрачаю тут стільки грошей, що за кордоном могло б бути дешевше. Цей факт наштовхує на думку, що є конкуренція не лише всередині країни, але й за кордоном. Для того, щоб розвивати туризм треба розуміти, в якій сфері ми конкурентно спроможні. Пляж, пісок, то добре, але Чорне море не єдине у світі, де можна поніжитися, цього недостатньо. Чи будуть у нас круті готелі, вілли, яхти, чи буде побудована інфраструктура? Ось це ті питання, на які треба дати відповідь: що саме нам треба розвивати, щоб стати конкурентно спроможними. Бізнес-туризм, шоу, популярні заходи, логістичний хаб?

Кирило Соляр про розвиток інфраструктури. Фото: Новини.LIVE

У мене була ідея між Миколаєвом і Одесою побудувати великий аеропорт, який би став транспортним хабом. Відповідно, це може претендувати на центр Причорноморського регіону, куди б всі з’їжджалися. До речі, Туреччина розглядала варіант побудувати в Одесі дочірній аеропорт, коли вони не мали ще свого нового, тому що вони просто не справлялися з потоком. У перспективах ми можемо побудувати такий аеропорт, який міг би приймати довготривалі рейси: Австралія, Америка тощо. Це все оживить наш регіон. Разом з цим почне розвиватися і туризм. Сьогодні постає питання: чому у нас досі не розвинений круїзний туризм, хоча є море і порт? А скільки людей можуть прилетіти до Одеси, походити по місту, а потім відлетіти далі у своїх справах! У нас круїзи по Чорному морю нині відсутні, бо ми інфраструктурно не можемо прийняти таку велику кількість людей. Ось такі моменти сьогодні потребують вирішення. Тут треба, щоб одеська спільнота: містяни, депутати, політики, бізнес, активісти відповіли на питання: чим ми хочемо займатися найближчим часом і хто ми є? І ось тут логічно постане відповідь, яким буде логотип.

Кирило Соляр про плани на майбутнє. Фото: Новини.LIVE

— І завершальне питання: що ви зробите насамперед після нашої перемоги?

— Думок у мене, що будемо робити, коли війна закінчиться, поки немає. Живемо тут і працюємо зараз. Багато викликів, економічних труднощів не лише в Україні, але й в усьому світі, скорочуються контракти ІТ-компаній. Точно будемо святкувати перемогу, а зараз фокусуємося на тому, що треба робити свою справу. Мені колега днями сказав, що під час війни нам вдалося зберегти те, що вже маємо і напрацювали. І це дуже важливо, коли в країні йде війна. Часи зараз складні, тому кожен на своєму місці нині робить все для того, щоб якнайшвидше була перемога.