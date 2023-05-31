Туристическая Одесса: каким должен быть символ города

Оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Скандалы вокруг туристического символа не утихают, а все потому, что его соавтором является российский дизайнер Артемий Лебедев. В своем недавнем интервью путинист заявил, что одесситы не рискнут заменить Якорь-сердце, поскольку он установлен во многих городах-собратьях.

Действительно ли изменение символа города ударит по имиджу Одессы и как дальше продвигать город с точки зрения туристической привлекательности журналистам Новини.LIVE рассказал руководитель агентства дизайна и веб-продакшна Solar Digital Кирилл Соляр.

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— Кирилл, вы один из участников конкурса, где презентовали туристический символ Одессы. Как вы его видели?

— Я в дизайне с 2008 года. Тогда это было только начало моей профессиональной деятельности в агентстве, которое и было организатором конкурса по определению туристического символа Одессы. Они проводили его вместе с Савелием Либкиным. Вариантов тогда было немало, но, по-моему, мало об Одессе. Не было идентификации нашего города, какой-то особой харизмы. Да, были представлены интересные и оригинальные графические решения. Но это больше о мастерстве графического дизайна, а не о глубоких смыслах, аллегориях, тождестве тем, что есть сообщество города и как они визуально закодированы в символе. Все версии делали фрилансеры, а этого недостаточно, чтобы сделать крутой вариант. Только команда профессионалов, где есть все специалисты дизайна, могут глубоко проанализировать идентичность Одессы и представить ее в соответствующем символе.

Якорь-сердце в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

В такой работе есть свои особенности. По факту одесситы тогда проголосовали за один из самых слабых вариантов с точки зрения графического дизайна. И такое часто бывает. По своему опыту могу рассказать, когда клиенты выбирают логотип своей фирмы или чего-то другого, что у 90% окончательный выбор приходится на самый слабый вариант.

Кирилл Соляр о выборе логотипа. Фото: Новини.LIVE

В 2008 году я был мало опытен в сфере дизайна и на конкурсе по выбору логотипа больше смотрел как зритель. Но еще тогда я знал, что логотип должен быть таким, чтобы кто-нибудь на бумаге мог нарисовать его. Я считаю, что новый логотип должен быть легким для восприятия. Сейчас все сложнее, потому что не могу найти ответ "о чем Одесса?" вообще. Нарисовать логотип — это одно, но наполнить содержанием, совсем другое. Здесь нужно основательно ответить на вопрос: чем мы отличаемся от других? Одесса потеряла свой идентификационный код, статус, который бы ее отличал от других городов. Какими себя видят одесситы и мир? Одессе нужно менять логотип, но сначала нужно найти ответ на эти вопросы, иначе вместо якоря появится то, что нас не будет характеризовать.

Кирилл Соляр о концепции создания логотипа. Фото: Новини.LIVE

— С начала полномасштабного вторжения РФ украинский народ изменился, одесситы тоже. Будет ли актуальным после войны нынешний туристический символ города? Что бы вы изменили?

— Я думаю, что уже сейчас Якорь-сердце проходит тот же этап, что и памятник Екатерине II. Просто сейчас его смена не ко времени. Его изменение — деликатный вопрос, потому что он действительно установлен во многих городах мира, есть права, принадлежащие кому-то. Но со стороны одесского сообщества процесс смены уже начался, война его только ускорила.

Якорь-сердце в центре Одессы. Фото: Новини.LIVE

Кстати, Лебедев сам подливает масла в огонь и провоцирует изменение логотипа. Хотя он разработан достаточно грамотно и над его созданием работали украинцы тоже. Он уже прижился в некоторых городах и кругах, его трудно будет изменить. Но время идет и когда-нибудь это произойдет. Я не призываю, что нужно срочно демонтировать. Здесь необходимо спокойно поработать над новым проектом, чтобы Одесса была готова принять его.

Кирилл Соляр о логотипе Якорь-сердце. Фото: Новини.LIVE

— Если бы вам предложили разработать новый логотип, но при этом сказали, что денег на это в бюджете нет. Взялись бы вы за эту работу? И как бы искали спонсоров?

— Меня часто об этом спрашивают, но я до сих пор не нашел окончательного ответа. Разрабатывать логотип Одессы — это точно не заработок, потому что ресурсов будет израсходовано больше, чем мы получим по факту. Коммерческая стоимость брендинга сегодня колеблется от 40-120 тысяч евро за комплексный проект длиной полгода, в течение которого команда бы работала. Но есть другая сторона медали: мы можем все это сделать, но по факту на нас набросятся хейтеры, которые во всем видят измену и распил бюджета. Мы это уже проходили, когда разрабатывали проект "Наземное метро Одессы", где по собственной инициативе бесплатно разрабатывали логистическую концепцию города. В результате получили 30% отзывов, где нас обвинили в растрате средств.

Кирилл Соляр о смене нынешнего логотипа. Фото: Новини.LIVE

— Действительно ли настолько сложно заменить Якорь-сердце и какие могут быть последствия?

— Я не вижу критических проблем, чтобы его изменить. Естественно, что будут вопросы, какие предстоит решение. Но все вполне реально. Есть процессуальные моменты, требующие большей работы. У меня больше всего вопросов вызывает стадия идентификации Одессы и, соответственно, какой она должна быть. Это о харизме и бизнесе. Как Одесса намерена зарабатывать деньги. Будет ли это бизнес-туризм, или просто туризм. Есть много разных вариантов развития, которые и влияют на создание соответствующего логотипа и нашу идентификацию глазами иностранцев.

Кирилл Соляр о туристическом потенциале Одессы. Фото: Новини.LIVE

— Как по вашему мнению, сегодня нужно популяризировать наш город, чтобы привлечь как можно больше туристов?

— Это комплексный вопрос. Если мы обновим туристический значок, который будет выглядеть красиво на пляжной сумке, то это хорошо, но не решит всех вопросов. Нам нужно четко понять, почему люди должны поехать именно в Одессу, а не в другие города. Тем более что сегодня много разговоров, что где-то дешевле и интереснее, чем в Одессе. Когда я, к примеру, отдыхаю в городе, соответственно, трачу здесь столько денег, что за границей могло бы быть дешевле. Этот факт наталкивает на мысль, что есть конкуренция не только внутри страны, но и за рубежом. Для того чтобы развивать туризм, нужно понимать, в какой сфере мы конкурентоспособны. Пляж, песок, это хорошо, но Черное море не единственное в мире, где можно понежиться, этого недостаточно. Будут ли у нас крутые отели, виллы, яхты, будет ли построена инфраструктура? Вот это те вопросы, на которые нужно ответить: что именно нам нужно развивать, чтобы стать конкурентно способными. Бизнес-туризм, шоу, популярные мероприятия, логистический хаб?

Кирилл Соляр о развитии инфраструктуры. Фото: Новини.LIVE

У меня была идея между Николаевом и Одессой построить большой аэропорт, который стал бы транспортным хабом. Соответственно, это может претендовать на центр Причерноморского региона, куда бы все съезжались. Кстати, Турция рассматривала вариант построить в Одессе дочерний аэропорт, когда они не имели еще своего нового, потому что они просто не справлялись с потоком. В перспективах мы можем построить такой аэропорт, который мог бы принимать длительные рейсы: Австралия, Америка и т.д. Это все оживит наш регион. При этом начнет развиваться и туризм. Сегодня возникает вопрос: почему у нас до сих пор не развит круизный туризм, хотя есть море и порт? А сколько людей могут прилететь в Одессу, походить по городу, а потом улететь дальше по своим делам! У нас круизы по Черному морю сейчас отсутствуют, потому что мы инфраструктурно не можем принять такое большое количество людей. Вот такие моменты сегодня нуждаются в решении. Здесь нужно, чтобы одесское сообщество: горожане, депутаты, политики, бизнес, активисты ответили на вопрос: чем мы хотим заниматься в ближайшее время и кто мы? И вот здесь логично возникнет ответ, каким будет логотип.

Кирилл Соляр о планах на будущее. Фото: Новини.LIVE

— И завершающий вопрос: что вы сделаете, прежде всего, после нашей победы?

— Планов у меня, что будем делать, когда война закончится, пока нет. Живем здесь и работаем сейчас. Сегодня много вызовов: экономические трудности, не только в Украине, но и во всем мире, сокращаются контракты ИТ-компаний. Точно будем праздновать победу, а сейчас фокусируемся на том, что нужно делать свое дело. Мне коллега на днях сказал, что во время войны нам удалось сохранить то, что уже есть и наработали. И это очень важно, когда в стране идет война. Времена сейчас сложные, поэтому каждый на своем месте сейчас делает все для того, чтобы как можно быстрее была победа.