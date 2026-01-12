Затори на трасі Одеса-Рені 12 січня: черги на кордоні з Молдовою

Автівки стоять на КПП. Фото ілюстративне: Міністерство внутрішніх справ

Сьогодні, у понеділок, 12 січня на трасі Одеса-Рені знову виникли затори. Найбільші черги утворилася на кордоні з Молдовою. Тому водіям рекомендують заздалегідь планувати свої поїздки, користуватись об’їзними шляхами та регулярно перевіряти оновлення дорожньої інформації.

Про затори свідчать дані сервісу Google Maps.

Затори у напрямку Паланки

На шляху до КПП "Паланка" виникли сильні затори на декількох ділянках. Один із них на виїзді з Одеси. Інший — перед контрольно-пропускним пунктом. Час у дорозі займатиме понад 1 годину 20 хвилин.

Затори до Паланки. Фото: скриншот з Google Maps

Затори у напрямку Орлівки

Дорога до Орлівки вільна. Ускладнення фіксуються тільки на шляху до транзитної ділянки з Молдовою. Тому водіям варто враховувати час через ускладнення на цій ділянці. Дорога займе понад 4 години.

Затори до Орлівки. Фото: скриншот з Google Maps

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На КПП "Рені — Джюрджюлешть" заторів не фіксується. Однак на шляху до кордону є сильні затримки, через чергу на КПП "Паланка". Крім того, існує альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію іншої країни. На дорогу водіям доведеться витратити близько 4,5 годин.

Затори до Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми повідомляли, що Молдова посилює перевірки на кордоні. Також ми писали про те, як легко очистити скло на авто від криги.