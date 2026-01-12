Пробки на трассе Одесса-Рени 12 января: очереди на границе с Молдовой

Проблема выезда в Молдову — что происходит на трассе Одесса-Рени
Сегодня, в понедельник, 12 января на трассе Одесса-Рени снова возникли пробки. Самые большие очереди образовалась на границе с Молдовой. Поэтому водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки, пользоваться объездными путями и регулярно проверять обновления дорожной информации.
О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
На пути к КПП "Паланка" возникли сильные пробки на нескольких участках. Одна из них на выезде из Одессы. Другая — перед контрольно-пропускным пунктом. Время в пути займет более 1 часа 20 минут.
Пробки в направлении Орловки
Дорога в Орловку свободна. Осложнения фиксируются только на пути к транзитному участку с Молдовой. Поэтому водителям стоит учитывать время из-за осложнений на этом участке. Дорога займет более 4 часов.
Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"
На КПП "Рени - Джюрджюлешть" пробок не фиксируется. Однако на пути к границе есть сильные задержки, из-за очереди на КПП "Паланка". Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию другой страны. На дорогу водителям придется потратить около 4,5 часов.
