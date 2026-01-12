Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Проблема выезда в Молдову — что происходит на трассе Одесса-Рени

Проблема выезда в Молдову — что происходит на трассе Одесса-Рени

Ua ru
Дата публикации 12 января 2026 14:57
Пробки на трассе Одесса-Рени 12 января: очереди на границе с Молдовой
Машины стоят на КПП. Фото иллюстративное: Министерство внутренних дел

Сегодня, в понедельник, 12 января на трассе Одесса-Рени снова возникли пробки. Самые большие очереди образовалась на границе с Молдовой. Поэтому водителям рекомендуют заранее планировать свои поездки, пользоваться объездными путями и регулярно проверять обновления дорожной информации.

О пробках свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Реклама
Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

На пути к КПП "Паланка" возникли сильные пробки на нескольких участках. Одна из них на выезде из Одессы. Другая — перед контрольно-пропускным пунктом. Время в пути займет более 1 часа 20 минут.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Паланки. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки в направлении Орловки

Дорога в Орловку свободна. Осложнения фиксируются только на пути к транзитному участку с Молдовой. Поэтому водителям стоит учитывать время из-за осложнений на этом участке. Дорога займет более 4 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Орловки. Фото: скриншот с Google Maps

Очереди на КПП "Рени - Джюрджюлешть"

На КПП "Рени - Джюрджюлешть" пробок не фиксируется. Однако на пути к границе есть сильные задержки, из-за очереди на КПП "Паланка". Кроме того, существует альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает через территорию другой страны. На дорогу водителям придется потратить около 4,5 часов.

Затори на трасі Одеса-Рені
Пробки до Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Напомним, мы сообщали, что Молдова усиливает проверки на границе. Также мы писали о том, как легко очистить стекла на авто от наледи.

Одесса граница КПП дороги авто Одесская область пробки Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации