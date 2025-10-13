Що турбує одеситів — головні проблеми міста очима мешканців

Люди на вулиці Одеси. Фото: Новини.LIVE

Одеса будь-якої пори року приваблює безліч туристів з усього світу. Сюди їдуть за атмосферою, колоритом, морем та насолодитися архітектурою. Хтось їде в повному захваті, інші ж звертають увагу на численні недоліки. Але що найбільше цікавить самих одеситів? Що їх хвилює та турбує?

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці міста, щоб дізнатися в одеситів, що вони б особисто запитали у мера міста?

Парки в Одесі

Тема зелених зон для одеситів — не дрібниця. В умовах шумного, гарячого й часто загазованого міста парки залишаються єдиним простором для відпочинку. Вікторія каже про прості речі — чистоту, догляд і турботу, яких сьогодні бракує Одесі. Містяни прагнуть бачити парки — зеленими, доглянутими й привабливими.

"Я б спитала в нього про парки. Чому в Одесі такі недоглянуті парки? Просто щоб за ними доглядали, прибирали сміття, траву, щоб вона була зелена, а не жовта", — ділиться Вікторія.

Місцева жителька Вікторія про парки Одеси. Фото: Новини.LIVE

Ливнівки для Одеси

Звичайно ж, люди говорять і про болючу тему — систему водовідведення, яка не витримала останню стихію. Адже це не просто інженерне питання, а безпека й життя. Ця проблема існує вже дуже багато років, і вона ніяк не вирішується.

"Перш за все бажаю меру, щоб ви зробили правильне рішення щодо проєктів по ливнівках. Сподіваюся, оберуть проєкт, який розв'яже це питання на багато років наперед", — додає Олена.

Місцева жителька Олена про проєкт ливнівок в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Після трагедії Одеса досі не може оговтатися, а питання відповідальності зависло у повітрі. Люди хочуть не лише пояснень, а й дій. Одесити сьогодні як ніколи прагнуть, щоб влада приділила увагу водовідведенню міста.

"Чому так сталося? Чому були забиті ливнівки, коли йшли такі дощі? Це найболючіше питання, адже загинули люди. Це було жахливо", — говорить Оксана.

Одеситка Оксана про ливнівки. Фото: Новини.LIVE

Міські служби Одеси

З приходом холодів особливо відчутне стало питання з відсутністю тепла, перебоїв з електропостачанням та несвоєчасними ремонтами — усе це створює відчуття, що система не працює для людей. Одесити хочуть якісні послуги, за які приходять щомісяця рахунки. Для них справжнє місто починається не з фасадів, а з турботи про повсякденний комфорт.

"Я б запитав, коли вже нормально будуть працювати всі міські служби. Наприклад, комунальні. У минулому опалювальному сезоні нас мали під'єднати, але будинок залишився без тепла ще на півтора місяці. Ми просто чекали", — каже Олександр.

Одесит Олександр про комунальні служби. Фото: Новини.LIVE

Архітектура Одеси

Одеса — місто, яке тримається на людях, що його люблять. Попри розбиті дороги й старі будинки, вони залишаються тут — тому що це їхня домівка. Люди говорять про стару інфраструктуру, про втрату уваги до міських проблем. Але водночас — про любов, яка не зникає навіть у найважчі часи.

"Я хочу, щоб наші політики більше уваги приділяли місту, людям, нашим будинкам, які в жахливому стані, і любили місто. Я не хочу нікуди їхати — я тут народився, тут мої предки жили. І я вже тут живу 66 років", — каже Віктор.

Одесит Віктор про питання, що його хвилюють. Фото: Новини.LIVE

Одесити говорять просто, без політичних гасел і надмірних вимог — вони лише хочуть, щоб місто дбало про своїх людей. Щоб у дворах не стояла вода, у парках було затишно, а в домівках тепло. Ці голоси — не критика заради критики, а прохання зробити Одесу комфортною, безпечною й живою.

