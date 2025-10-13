Видео
Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Проблемы города — что больше всего беспокоит одесситов сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 16:43
Что беспокоит одесситов - главные проблемы города глазами жителей
Люди на улице Одессы. Фото: Новини.LIVE

Одесса в любое время года привлекает множество туристов со всего мира. Сюда едут за атмосферой, колоритом, морем и насладиться архитектурой. Кто-то уезжает в полном восторге, другие же обращают внимание на многочисленные недостатки. Но что больше всего интересует самих одесситов? Что их волнует и беспокоит?

Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы города, чтобы узнать у одесситов, что они бы лично спросили у мэра города?



Парки в Одессе

Тема зеленых зон для одесситов — не пустяк. В условиях шумного, горячего и часто загазованного города парки остаются единственным пространством для отдыха. Виктория говорит о простых вещах — чистоте, уходе и заботе, которых сегодня не хватает Одессе. Горожане хотят видеть парки — зелеными, ухоженными и привлекательными.

"Я бы спросила у него о парках. Почему в Одессе такие неухоженные парки? Просто чтобы за ними ухаживали, убирали мусор, траву, чтобы она была зеленая, а не желтая", — делится Виктория.

Місцева жителька Вікторія про парки Одеси
Местная жительница Виктория о парках Одессы. Фото: Новини.LIVE

Ливневки для Одессы

Конечно же, люди говорят и о больной теме — системе водоотвода, которая не выдержала последнюю стихию. Ведь это не просто инженерный вопрос, а безопасность и жизнь. Этой проблеме уже очень много лет, и она все никак не решается.

"Прежде всего желаю мэру, чтобы вы сделали правильное решение по проектам по ливневкам. Надеюсь, выберут проект, который решит этот вопрос на много лет вперед", — добавляет Елена.

Місцева жителька Олена про проектр ливнівок в Одесі
Местная жительница Елена о проекте ливневок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

После трагедии Одесса до сих пор не может оправиться, а вопрос ответственности завис в воздухе. Люди хотят не только объяснений, но и действий. Одесситы сегодня как никогда хотят, чтобы власть уделила внимание водоотводу города.

"Почему так произошло? Почему были забиты ливневки, когда шли такие дожди? Это самый болезненный вопрос, ведь погибли люди. Это было ужасно", — говорит Оксана.

Одеситка Оксана про ливнівки
Одесситка Оксана о ливневках. Фото: Новини.LIVE

Городские службы Одессы

С приходом холодов особенно ощутимым стал вопрос с отсутствием тепла, перебоев с электроснабжением и несвоевременными ремонтами — все это создает ощущение, что система не работает для людей. Одесситы хотят качественные услуги, за которые приходят ежемесячно счета. Для них настоящий город начинается не с фасадов, а с заботы о повседневном комфорте.

"Я бы спросил, когда уже нормально будут работать все городские службы. Например, коммунальные. В прошлом отопительном сезоне нас должны были подключить, но дом остался без тепла еще на полтора месяца. Мы просто ждали", — говорит Александр.

Одесит Олександ про комунальні служби
Одессит Александр о коммунальных службах. Фото: Новини.LIVE

Одессы

Одесса — город, который держится на людях, которые его любят. Несмотря на разбитые дороги и старые дома, они остаются здесь — потому что это их дом. Люди говорят о старой инфраструктуре, о потере внимания к городским проблемам. Но в то же время — о любви, которая не исчезает даже в самые тяжелые времена.

"Я хочу, чтобы наши политики больше внимания уделяли городу, людям, нашим домам, которые в ужасном состоянии, и любили город. Я не хочу никуда ехать  я здесь родился, здесь мои предки жили. И я уже здесь живу 66 лет", — говорит Виктор.

Одесит Віктор про питання що його хвилюють
Одессит Виктор о волнующих его вопросах. Фото: Новини.LIVE

Одесситы говорят просто, без политических лозунгов и чрезмерных требований — они лишь хотят, чтобы город заботился о своих людях. Чтобы во дворах не стояла вода, в парках было уютно, а в домах тепло. Эти голоса — не критика ради критики, а просьба сделать Одессу комфортной, безопасной и живой.

Ранее мы писали, о том как спасти архитектуру Одессы. А также о том, нужна ли, по мнению одесситов, городская военная администрация в Одессе.

Виктория Яслык - редактор
Автор:
Виктория Яслык
