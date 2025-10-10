Нужна ли Одессе военная администрация — что думают одесситы

Приморский бульвар в Одессе, люди возле мэрии. Фото: Новини.LIVE

Одесситы зарегистрировали петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сменить городскую власть и ввести в Одессе военную городскую администрацию. Документ уже набрал более 25 тысяч подписей, что свидетельствует: часть жителей поддерживает идею таких изменений и видит в ней возможность навести порядок в городе. В то же время другие одесситы сомневаются, действительно ли это необходимо именно сейчас, когда в регионе и так действует областная военная администрация.

Журналисты Новини.LIVE отправились на улицы Одессы, чтобы узнать, как горожане относятся к этой инициативе и считают ли они введение военной администрации целесообразным шагом.

Военная администрация в Одессе

Вопрос создания городской военной администрации в Одессе неоднократно вызывал общественные дискуссии. С одной стороны, город живет под постоянной угрозой российских атак, а регион официально отнесен к зоне боевых действий. С другой — у граждан возникает опасение, что дополнительный уровень власти может привести к дублированию полномочий и бюрократическим недоразумениям.

"Частично администрация города — это отдельная инстанция, а военная администрация — это отдельно. Смена руководителя, может быть, выходом. Область находится в зоне боевых действий, уже сейчас официально. И в любой момент может даже элементарно из Приднестровья начаться наступление. Поэтому надо быть на чеку", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья о военной администрации в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Некоторые уверены, что военные должны иметь больше влияния на организацию жизни города во время войны. Такая структура могла бы не только усилить обороноспособность Одессы, но и обеспечить элементарный порядок и дисциплину среди населения. Люди должны видеть четкое присутствие военной власти — это придает ощущение контроля и уверенности.

"Я думаю, что нужно. Потому что у нас война идет, это первое. Второе, в это время должны быть военные в городе, они участвуют в сплочении людей, в оборонной системе, чтобы не было воровства", — добавляет Геннадий.

Местный житель Геннадий о военных в городе. Фото: Новини.LIVE

Порядок в городе

Некоторые приводят пример из собственного опыта, отмечая, что в Кривом Роге военная администрация смогла эффективно организовать жизнь общества во время войны. Результатом стала лучшая координация обороны, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации и реальная поддержка социально уязвимых слоев.

"В Кривом Роге у нас есть военная администрация, и мы очень довольны их работой. Мы это чувствуем и в обороне, и в помощи. Очень хорошо работает ПВО, оборонительные системы, сооружения есть вокруг Кривого Рога. А помощь гуманитарная от военной администрации всем вершам населения — от переселенцев до пенсионеров, инвалидов", — рассказывает туристка Надежда.

Туристка Надежда привела пример военной администрации. Фото: Новини.LIVE

Светлана убеждена, что военная администрация поможет навести порядок в городе, уменьшить хаос в принятии решений и улучшить взаимодействие между службами. По ее мнению, сейчас Одессе не хватает именно четкого управления, которое бы не зависело от политической конъюнктуры. Она воспринимает военную администрацию не как ограничение свободы, а как способ упорядочить систему управления в военное время.

"Ну, мне кажется, что будет больше порядка, больше правильных действий", — говорит Светлана.

Одесситка Светлана о порядке в городе. Фото: Новини.LIVE

Оставить мэра

Впрочем, не все одесситы разделяют эту позицию. Ирина убеждена, что нынешняя структура вполне справляется со своими задачами. Она предостерегает от чрезмерной централизации, которая может создать лишнюю путаницу в распределении обязанностей. По ее мнению, главное сейчас — поддерживать стабильность и не создавать новых бюрократических звеньев. Ведь эффективность управления зависит не только от названий должностей, а от профессионализма конкретных людей.

"Есть областная государственная военная администрация. Она выполняет свою функцию очень хорошо. Поэтому не нужно", — считает Ирина.

Одесситка Ирина об изменениях. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов разделились. Часть считает, что военная администрация поможет городу быстрее реагировать на вызовы войны, другие же убеждены, что существующей системы вполне достаточно. Но все сходятся в одном: безопасность Одессы должна оставаться приоритетом, а любые управленческие решения должны служить именно этой цели.

