Нужна ли Одессе военная администрация — что думают одесситы

Одесситы зарегистрировали петицию к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой сменить городскую власть и ввести в Одессе военную городскую администрацию. Документ уже набрал более 25 тысяч подписей, что свидетельствует: часть жителей поддерживает идею таких изменений и видит в ней возможность навести порядок в городе. В то же время другие одесситы сомневаются, действительно ли это необходимо именно сейчас, когда в регионе и так действует областная военная администрация.
Журналисты Новини.LIVE отправились на улицы Одессы, чтобы узнать, как горожане относятся к этой инициативе и считают ли они введение военной администрации целесообразным шагом.
Военная администрация в Одессе
Вопрос создания городской военной администрации в Одессе неоднократно вызывал общественные дискуссии. С одной стороны, город живет под постоянной угрозой российских атак, а регион официально отнесен к зоне боевых действий. С другой — у граждан возникает опасение, что дополнительный уровень власти может привести к дублированию полномочий и бюрократическим недоразумениям.
"Частично администрация города — это отдельная инстанция, а военная администрация — это отдельно. Смена руководителя, может быть, выходом. Область находится в зоне боевых действий, уже сейчас официально. И в любой момент может даже элементарно из Приднестровья начаться наступление. Поэтому надо быть на чеку", — говорит Наталья.
Некоторые уверены, что военные должны иметь больше влияния на организацию жизни города во время войны. Такая структура могла бы не только усилить обороноспособность Одессы, но и обеспечить элементарный порядок и дисциплину среди населения. Люди должны видеть четкое присутствие военной власти — это придает ощущение контроля и уверенности.
"Я думаю, что нужно. Потому что у нас война идет, это первое. Второе, в это время должны быть военные в городе, они участвуют в сплочении людей, в оборонной системе, чтобы не было воровства", — добавляет Геннадий.
Порядок в городе
Некоторые приводят пример из собственного опыта, отмечая, что в Кривом Роге военная администрация смогла эффективно организовать жизнь общества во время войны. Результатом стала лучшая координация обороны, быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации и реальная поддержка социально уязвимых слоев.
"В Кривом Роге у нас есть военная администрация, и мы очень довольны их работой. Мы это чувствуем и в обороне, и в помощи. Очень хорошо работает ПВО, оборонительные системы, сооружения есть вокруг Кривого Рога. А помощь гуманитарная от военной администрации всем вершам населения — от переселенцев до пенсионеров, инвалидов", — рассказывает туристка Надежда.
Светлана убеждена, что военная администрация поможет навести порядок в городе, уменьшить хаос в принятии решений и улучшить взаимодействие между службами. По ее мнению, сейчас Одессе не хватает именно четкого управления, которое бы не зависело от политической конъюнктуры. Она воспринимает военную администрацию не как ограничение свободы, а как способ упорядочить систему управления в военное время.
"Ну, мне кажется, что будет больше порядка, больше правильных действий", — говорит Светлана.
Оставить мэра
Впрочем, не все одесситы разделяют эту позицию. Ирина убеждена, что нынешняя структура вполне справляется со своими задачами. Она предостерегает от чрезмерной централизации, которая может создать лишнюю путаницу в распределении обязанностей. По ее мнению, главное сейчас — поддерживать стабильность и не создавать новых бюрократических звеньев. Ведь эффективность управления зависит не только от названий должностей, а от профессионализма конкретных людей.
"Есть областная государственная военная администрация. Она выполняет свою функцию очень хорошо. Поэтому не нужно", — считает Ирина.
Мнения одесситов разделились. Часть считает, что военная администрация поможет городу быстрее реагировать на вызовы войны, другие же убеждены, что существующей системы вполне достаточно. Но все сходятся в одном: безопасность Одессы должна оставаться приоритетом, а любые управленческие решения должны служить именно этой цели.
