Чи потрібна Одесі військова адміністрація — що думають одесити

Одесити зареєстрували петицію до президента України Володимира Зеленського з проханням змінити міську владу та запровадити в Одесі військову міську адміністрацію. Документ уже набрав понад 25 тисяч підписів, що свідчить: частина мешканців підтримує ідею таких змін та вбачає у ній можливість навести лад у місті. Водночас інші одесити сумніваються, чи справді це необхідно саме зараз, коли в регіоні й так діє обласна військова адміністрація.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на вулиці Одеси, щоб дізнатися, як містяни ставляться до цієї ініціативи та чи вважають вони запровадження військової адміністрації доцільним кроком.

Військова адміністрація в Одесі

Питання створення міської військової адміністрації в Одесі неодноразово викликало суспільні дискусії. З одного боку, місто живе під постійною загрозою російських атак, а регіон офіційно належить до зони бойових дій. З іншого — у громадян виникає побоювання, що додатковий рівень влади може призвести до дублювання повноважень і бюрократичних непорозумінь.

"Частично адміністрація міста — це окрема інстанція, а військова адміністрація — це окремо. Зміна керівника, може бути, виходом. Область знаходиться в зоні бойових дій, вже зараз офіційно. І в будь-який момент може навіть елементарно з Придністров'я початися наступ. Тому треба бути напоготові", — каже Наталія.

Одеситка Наталія про військову адміністрацію в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Дехто впевнений, що військові повинні мати більше впливу на організацію життя міста під час війни. Така структура могла б не лише посилити обороноздатність Одеси, а й забезпечити елементарний порядок і дисципліну серед населення. Люди мають бачити чітку присутність військової влади — це додає відчуття контролю та впевненості.

"Я думаю, що потрібно. Тому що у нас війна йде, це перше. Друге, в цей час повинні бути воєнні в місті, вони беруть участь у гуртуванні людей, в оборонній системі, щоб не було крадіжок", — додає Геннадій.

Місцевий житель Геннадій про військових у місті. Фото: Новини.LIVE

Лад у місті

Дехто наводить приклад з власного досвіду, зазначаючи, що у Кривому Розі військова адміністрація змогла ефективно організувати життя громади під час війни. Результатом стала краща координація оборони, швидше реагування на надзвичайні ситуації та реальна підтримка соціально вразливих верств.

"У Кривому Розі в нас є військова адміністрація, і ми дуже задоволені їхньою роботою. Ми це відчуваємо і в обороні, і в допомозі. Дуже добре працює ППО, оборонні системи, споруди є навколо Кривого Рогу. А допомога гуманітарна від військової адміністрації всім вершам населення — від переселенців до пенсіонерів, інвалідів", — розповідає туристка Надія.

Туристка Надія навела приклад військової адміністрації. Фото: Новини.LIVE

Світлана переконана, що військова адміністрація допоможе навести лад у місті, зменшити хаос в ухваленні рішень та покращити взаємодію між службами. На її думку, зараз Одесі бракує саме чіткого управління, яке б не залежало від політичної кон’юнктури. Вона сприймає військову адміністрацію не як обмеження свободи, а як спосіб упорядкувати систему управління у воєнний час.

"Ну, мені здається, що буде більше порядку, більше правильних дій", — каже Світлана.

Одеситка Світлана про лад у місті. Фото: Новини.LIVE

Залишити мера

Втім, не всі одесити поділяють цю позицію. Ірина переконана, що нинішня структура цілком справляється зі своїми завданнями. Вона застерігає від надмірної централізації, яка може створити зайву плутанину у розподілі обов’язків. На її думку, головне зараз — підтримувати стабільність і не створювати нових бюрократичних ланок. Адже ефективність управління залежить не лише від назв посад, а від професійності конкретних людей.

"Є обласна державна військова адміністрація. Вона виконує свою функцію дуже добре. Тому не потрібно", — вважає Ірина.

Одеситка Ірина про зміни. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів розділилися. Частина вважає, що військова адміністрація допоможе місту швидше реагувати на виклики війни, інші ж переконані, що існуючої системи цілком достатньо. Але всі погоджуються в одному: безпека Одеси має залишатися пріоритетом, а будь-які управлінські рішення повинні служити саме цій меті.

