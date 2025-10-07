Відео
Україна
Росія намагається перейняти досвід ЗСУ — Україна випереджає

Росія намагається перейняти досвід ЗСУ — Україна випереджає

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 12:50
Міжнародні навчання зміцнюють ВМС України
Морпіхи на навчаннях. Фото ілюстративне: 37-ма бригада морської піхоти

Міжнародна підтримка для України вже давно не лише техніка й гроші, а постійні навчання й обмін досвідом. Українські моряки регулярно їздять на навчання за кордон і повертаються з новими навичками. Це допомагає швидше вводити в дію сучасні технології та краще координуватися з партнерами НАТО.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Читайте також:

Навчання за кордоном

Речник ВМС зазначив, що моряки й морпіхи беруть участь у багатонаціональних навчаннях. Там вони відпрацьовують спільні сценарії, відточують тактику й стандарти взаємодії. Після повернення ці навички використовують на службі. Це підвищує ефективність підрозділів і робить їх більш зрілими у бойових умовах.

"Наша взаємодія з партнерами постійна. Попри будь-які події в світі, у нас є найближчі партнери — сусіди й країни Європи, з якими ми підтримуємо співпрацю", — зауважив Плетенчук.

Українські бійці успішно проходять навчання за кордоном
Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Перейняття навичок

Плетенчук додає, що українські підрозділи вже показують високий рівень на міжнародних навчаннях. Паралельно інтенсивно працюють над інтеграцією нових технологій. Зокрема, вчаться ефективно застосовувати дрони і безпілотні платформи. Це важливо не тільки для створення зброї, а для вміння використовувати її там, де вона дасть перевагу.

"Ворог завжди намагається копіювати наш успішний досвід… Зробити зброю — це одне, застосувати її правильно — інше", — пояснює Плетенчук.

Міжнародні тренінги також допомагають розвивати мережу контактів і стандарти. Це пришвидшує передачу знань між підрозділами і робить навчальний цикл коротшим. Коли тактика працює — противник змушений підлаштовуватися. А коли ворог підлаштовується, це свідчить, що Україна має перевагу, яку треба зберегти постійним вдосконаленням.

Нагадаємо, речник ВМС розповів про долю Кримського мосту. Також ми писали, що британські експерти дали прогноз дій України у війні з РФ.

Одеса ЗСУ навчання Одеська область Новини Одеси морська піхота
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
