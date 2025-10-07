Міжнародні навчання зміцнюють ВМС України

Морпіхи на навчаннях. Фото ілюстративне: 37-ма бригада морської піхоти

Міжнародна підтримка для України вже давно не лише техніка й гроші, а постійні навчання й обмін досвідом. Українські моряки регулярно їздять на навчання за кордон і повертаються з новими навичками. Це допомагає швидше вводити в дію сучасні технології та краще координуватися з партнерами НАТО.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Навчання за кордоном

Речник ВМС зазначив, що моряки й морпіхи беруть участь у багатонаціональних навчаннях. Там вони відпрацьовують спільні сценарії, відточують тактику й стандарти взаємодії. Після повернення ці навички використовують на службі. Це підвищує ефективність підрозділів і робить їх більш зрілими у бойових умовах.

"Наша взаємодія з партнерами постійна. Попри будь-які події в світі, у нас є найближчі партнери — сусіди й країни Європи, з якими ми підтримуємо співпрацю", — зауважив Плетенчук.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Перейняття навичок

Плетенчук додає, що українські підрозділи вже показують високий рівень на міжнародних навчаннях. Паралельно інтенсивно працюють над інтеграцією нових технологій. Зокрема, вчаться ефективно застосовувати дрони і безпілотні платформи. Це важливо не тільки для створення зброї, а для вміння використовувати її там, де вона дасть перевагу.

"Ворог завжди намагається копіювати наш успішний досвід… Зробити зброю — це одне, застосувати її правильно — інше", — пояснює Плетенчук.

Міжнародні тренінги також допомагають розвивати мережу контактів і стандарти. Це пришвидшує передачу знань між підрозділами і робить навчальний цикл коротшим. Коли тактика працює — противник змушений підлаштовуватися. А коли ворог підлаштовується, це свідчить, що Україна має перевагу, яку треба зберегти постійним вдосконаленням.

