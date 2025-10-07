Видео
Україна
Видео

Россия пытается перенять опыт ВСУ — Украина опережает

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 12:50
Международные учения укрепляют ВМС Украины
Морпехи на учениях. Фото иллюстративное: 37-я бригада морской пехоты

Международная поддержка для Украины уже давно не только техника и деньги, а постоянные обучения и обмен опытом. Украинские моряки регулярно ездят на обучение за границу и возвращаются с новыми навыками. Это помогает быстрее вводить в действие современные технологии и лучше координироваться с партнерами НАТО.

Об этом журналистам Новини.LIVE рассказал спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Обучение за рубежом

Спикер ВМС отметил, что моряки и морпехи участвуют в многонациональных учениях. Там они отрабатывают совместные сценарии, оттачивают тактику и стандарты взаимодействия. По возвращении эти навыки используют на службе. Это повышает эффективность подразделений и делает их более зрелыми в боевых условиях.

"Наше взаимодействие с партнерами постоянное. Несмотря на любые события в мире, у нас есть ближайшие партнеры — соседи и страны Европы, с которыми мы поддерживаем сотрудничество", — отметил Плетенчук.

Українські бійці успішно проходять навчання за кордоном
Представитель ВМС Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Перенимание навыков

Плетенчук добавляет, что украинские подразделения уже показывают высокий уровень на международных учениях. Параллельно интенсивно работают над интеграцией новых технологий. В частности, учатся эффективно применять дроны и беспилотные платформы. Это важно не только для создания оружия, а и для умения использовать его там, где оно даст преимущество.

"Враг всегда пытается копировать наш успешный опыт... Сделать оружие — это одно, применить его правильно — другое", — объясняет Плетенчук.

Международные тренинги также помогают развивать сеть контактов и стандарты. Это ускоряет передачу знаний между подразделениями и делает учебный цикл короче. Когда тактика работает — противник вынужден подстраиваться. А когда враг подстраивается, это свидетельствует, что Украина обладает преимуществом, которое надо сохранить постоянным совершенствованием.

Напомним, спикер ВМС рассказал о судьбе Крымского моста. Также мы писали, что британские эксперты дали прогноз действий Украины в войне с РФ.

Одесса ВСУ учеба Одесская область Новости Одессы морская пехота
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
