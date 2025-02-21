Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Проблемну дорогу на Одещині відремонтують — яку саме arrow

Проблемну дорогу на Одещині відремонтують — яку саме

21 лютого 2025 20:45
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ремонт дороги на Одещині у Болградському районі
Проблемна дорога. Фото: "Бессарабія INFORM
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У другому кварталі 2025 року в Болградського району планують відремонтувати дорогу на ділянці Буджак – Іванчанка–Надрічне. Цей шляхопровід є одним з найпроблемніших в територіальній громаді.

Про це повідомляє "Бессарабія INFORM".

Читайте також:

Проблемна дорога

Ще з початку створення Бородінської громади керівництво Буджацької сільради,  неодноразово зверталися в різні інстанції щодо ремонту цієї ділянки дороги.  Після звернення на урядову "гарячу лінію" отримали відповідь, в якій повідомили, що траса Нове Тарутине – Надрічне – Весела Долина- Мирнопілля – Арциз (від с. Слобідка до с. Буджак) включено до плану робіт на 2025 рік. Фінансувати заходи будуть із обласного бюджету, а завершити відновлення шляхопроводу планують у другому кварталі 2025 року.

У громаді Болградського району нарешті відремонтують найпроблемнішу дорогу
Проблемна дорога. Фото: "Бессарабія INFORM"

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт ескалатора у Харкові за 18 мільйонів. А також про відновлення будинку після обстрілу Одеси.

Одеса ремонт дороги Одеська область Новини Одеси
Реклама
Реклама
Реклама