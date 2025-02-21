Ремонт дороги в Одесской области в Болградском районе

Проблемная дорога. Фото: "Бессарабия INFORM

Во втором квартале 2025 года в Болградском районе планируют отремонтировать дорогу на участке Буджак–Иванчанка–Надречное. Этот путепровод является одним из самых проблемных в территориальной общине.

Об этом сообщает "Бессарабия INFORM".

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Проблемная дорога

Еще с начала создания Бородинской громады, руководство Буджакского сельсовета неоднократно обращались в различные инстанции по ремонту этого участка дороги. После обращения на правительственную "горячую линию" получили ответ, в котором сообщили, что трасса Новое Тарутино — Надречное — Веселая Долина — Мирнополье — Арциз (от с. Слободка до с. Буджак) включили в план работ на 2025 год. Финансировать мероприятия будут из областного бюджета, а завершить восстановление путепровода планируют во втором квартале 2025 года.

Проблемная дорога. Фото: "Бессарабия INFORM"

Напомним, недавно мы писали о ремонте эскалатора в Харькове за 18 миллионов. А также о восстановлении дома после обстрела Одессы.