Ремонтируют пострадавший от обстрелов дом в Одессе

Рабочие возводят забор. Фото: официальный канал города

В Одессе начались восстановительные работы в жилом доме на проспекте Шевченко, который неоднократно страдал из-за обстрелов. Последний раз — во время атаки на город 18 ноября 2024 года.

Об этом сообщает Официальный канал города.

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Что планируют сделать

Согласно тендерной документации, подрядчик должен отремонтировать крышу, стены и перегородки, усилить здание, выполнить штукатурные работы на фасаде, а также установить лестницу. Пока коммунальщики только возводят забор и начали подготовительные работы для усиления стен первого этажа. Завершить реставрацию домов планируют до конца текущего года.

"Демонтируем штукатурку и приступаем к отмыванию этих стен, и потом когда уже потеплеет, сможем выполнять штукатурные работы. Мы начали делать забор, который поставлен во внутреннем дворе, а также мы сейчас делаем заготовки для забора, который будет поставлен снаружи", — говорит подрядчик Сергей Васалантьев.

Рабочие возводят забор. Фото: официальный канал города

Напомним, недавно мы писали о ремонте пропускного пункта. А также о восстановлении моста через канал Кофа.