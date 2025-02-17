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В Одесі відновлюють будинок після обстрілу — який саме

17 лютого 2025 19:25
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Ремонтують постраждалий від обстрілів будинок в Одесі
Робочі зводять паркан. Фото: офіційний канал міста
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі розпочалися відновлювальні роботи в житловому будинку на проспекті Шевченка, який неодноразово страждав через обстріли. Останній раз — під час атаки на місто 18 листопада 2024 року.

Про це повідомляє Офіційний канал міста.

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Що планують зробити

Згідно з тендерною документацією, підрядник має відремонтувати дах, стіни та перегородки, підсилити будівлю, виконати штукатурні роботи на фасаді, а також встановити сходи. Поки комунальники лише зводять паркан та розпочали підготовчі роботи для підсилення стін першого поверху. Завершити реставрацію будинків планують до кінця поточного року.

"Демонтуємо штукатурку та приступаємо до відмивання цих стін, і потім коли вже потеплішає, зможем виконувати штукатурні роботи. Ми почали робити забор, який поставлений у внутрішньому дворі, а також ми зараз робимо заготовки для забору, який буде поставлений зовні", — каже підрядник Сергій Васалантьєв.

Ремонт будинку, постраждалого від обстрілу Одеси - фото 1
Робочі зводять паркан. Фото: офіційний канал міста

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ремонт пропускного пункту. А також про відновлення моста через канал Кофа.
 

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