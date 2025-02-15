Пункты пропуска Одесской области отремонтировали

За границу с комфортом — на Одесчине ремонтируют пункты пропуска
В Одесской области завершается обновление пунктов пропуска через государственную границу. Отремонтированы административные здания, обновлены санитарные зоны и улучшена дорожная инфраструктура, что будет способствовать комфорту путешественников и эффективности контроля.
Об этом сообщили в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Какие пропускные пункты отремонтировали
Всего по их данным обновили уже восемь пунктов, в частности "Старокозачье — Тудора", "Рени — Джюрджюлешть" и "Серпневое-1 — Басарабяска". Кроме этого сейчас завершается ремонт на пункте "Табаки — Мирное" продолжаются финальные работы.
Что именно ремонтировали
Основные обновления включают ремонт административных зданий, модернизацию освещения, замену электросетей и восстановление фасадов. На трех пунктах пропуска отремонтированы общественные туалеты, еще на шести установлены современные санитарно-технические модули. Также осуществлено благоустройство территорий: заменены бордюры, обновлено дорожное покрытие, установлены новые дорожные знаки и нанесена разметка.
Эти меры не только улучшат условия пересечения границы для граждан, но и будут способствовать эффективной логистике грузовых перевозок, в том числе гуманитарных и военных поставок. Работы финансируются из государственного бюджета и реализуются Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры Украины.
Напомним, на трассе Одесса-Рени наблюдаются значительные пробки из-за большого количества желающих выехать за границу. Также мы предупреждали об ухудшении погодных условий в Одесской области.
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