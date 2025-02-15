Пунктів пропуску Одещини відремонтували

Відремонтований пункт пропуску в Одеській області. Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області

На Одещині завершується оновлення пунктів пропуску через державний кордон. Відремонтовано адміністративні будівлі, оновлено санітарні зони та покращено дорожню інфраструктуру, що сприятиме комфорту подорожуючих та ефективності контролю.

Про це повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Які пропускні пункти відремонтували

Загалом за їхніми даними оновили вже вісім пунктів, зокрема "Старокозаче — Тудора", "Рені — Джюрджюлешть" та "Серпневе-1 — Басараб’яска". Крім цього, наразі завершується ремонт на пункті "Табаки — Мирне" тривають фінальні роботи.

Що саме ремонтували

Основні оновлення включають ремонт адміністративних будівель, модернізацію освітлення, заміну електромереж та відновлення фасадів. На трьох пунктах пропуску відремонтовано громадські вбиральні, ще на шести встановлено сучасні санітарно-технічні модулі. Також здійснено доброустрій територій: замінено бордюри, оновлено дорожнє покриття, встановлено нові дорожні знаки та нанесено розмітку.

Ці заходи не лише покращать умови перетину кордону для громадян, а й сприятимуть ефективній логістиці вантажних перевезень, зокрема й гуманітарних та військових постачання. Роботи фінансуються з державного бюджету та реалізуються Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

Нагадаємо, на трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори через велику кількість охочих виїхати за кордон. Також ми попереджали про погіршення погодних умов в Одеській області.