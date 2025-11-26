Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Продаж Одеського припортового заводу зірвався — що буде далі

Продаж Одеського припортового заводу зірвався — що буде далі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 10:17
Оновлено: 10:00
Приватизація ОПЗ: чому зірвався аукціон
Одеський припортовий завод. Фото ілюстративне: Одеський припортовий завод

Запланований аукціон із приватизації Одеського припортового заводу не відбувся через відсутність бажаючих взяти участь. Попри високий інтерес на ринку, умови для інвесторів залишаються складними. Держава готує зміни, щоб підвищити шанси на продаж цього великого активу.

Про це повідомили на сторінці Фонду держмайна.

Реклама
Читайте також:

Чому аукціон не відбувся

Аукціон у Prozorro.Продажі мав відбутися 25 листопада зі стартовою ціною майже 4,5 млрд грн, але жоден учасник так і не зареєструвався. У Фонді держмайна пояснюють: завод потребує значних вкладень, зокрема модернізації обладнання та розвитку виробництва. Майбутній власник також мав би погасити борги підприємства, що перевищують 366 млн грн, і виконати інші фінансові та екологічні зобов’язання. Через складність цих умов частина потенційних інвесторів попросила більше часу для оцінки активу.

Держава вже веде перемовини з зацікавленими сторонами, щоб сформувати привабливіші умови продажу. Паралельно Мінекономіки підтримує законодавчі зміни, які дозволять знижувати стартову ціну великих об’єктів приватизації поетапно. Це має зменшити ризик ситуацій, коли актив не отримує жодної заявки через занадто високу початкову вартість.

Що саме включає об’єкт приватизації

Завод виставили на продаж як пакет акцій розміром понад 99% статутного капіталу. До нього входить 45 об’єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею понад 285 тисяч квадратних метрів. Це виробничі комплекси, логістичні та обслуговуючі цехи, адміністративні будівлі, теплично-овочевий комбінат, оздоровчий центр, пансіонат і спортивна база. Попри масштаб і потенціал, завод потребує модернізації та значних фінансових вкладень.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що треба знати при продажі недобудованого будинку. Також ми писали про те, що в центрі Одеси продають трикімнатну квартиру.

Одеса Одеська область порт Одеський порт Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації