Приватизація ОПЗ: чому зірвався аукціон

Запланований аукціон із приватизації Одеського припортового заводу не відбувся через відсутність бажаючих взяти участь. Попри високий інтерес на ринку, умови для інвесторів залишаються складними. Держава готує зміни, щоб підвищити шанси на продаж цього великого активу.

Про це повідомили на сторінці Фонду держмайна.

Чому аукціон не відбувся

Аукціон у Prozorro.Продажі мав відбутися 25 листопада зі стартовою ціною майже 4,5 млрд грн, але жоден учасник так і не зареєструвався. У Фонді держмайна пояснюють: завод потребує значних вкладень, зокрема модернізації обладнання та розвитку виробництва. Майбутній власник також мав би погасити борги підприємства, що перевищують 366 млн грн, і виконати інші фінансові та екологічні зобов’язання. Через складність цих умов частина потенційних інвесторів попросила більше часу для оцінки активу.

Держава вже веде перемовини з зацікавленими сторонами, щоб сформувати привабливіші умови продажу. Паралельно Мінекономіки підтримує законодавчі зміни, які дозволять знижувати стартову ціну великих об’єктів приватизації поетапно. Це має зменшити ризик ситуацій, коли актив не отримує жодної заявки через занадто високу початкову вартість.

Що саме включає об’єкт приватизації

Завод виставили на продаж як пакет акцій розміром понад 99% статутного капіталу. До нього входить 45 об’єктів нерухомості та інфраструктури загальною площею понад 285 тисяч квадратних метрів. Це виробничі комплекси, логістичні та обслуговуючі цехи, адміністративні будівлі, теплично-овочевий комбінат, оздоровчий центр, пансіонат і спортивна база. Попри масштаб і потенціал, завод потребує модернізації та значних фінансових вкладень.

